Al Comune di Castrovillari è stata approva una delibera consiliare che impone a tutti gli appaltanti dell'Ente di garantire il salario minimo per i dipendenti delle ditte. Una potenziale svolta per la Calabria. Ne parleremo nel corso della puntata odierna di Dentro la Notizia, in onda alle ore 14:30 su LaC Tv. Ci ricolleghiamo anche alle recenti morti sul lavoro e al monito del Presidente della Repubblica lanciato proprio durante la sua recente visita in Calabria. In studio Pier Paolo Cambareri, in diretta da Castrovillari Salvatore Bruno che avrà come ospiti il consigliere comunale Nino La Falce e il sindaco Domenico Lo Polito. In collegamento con lo studio ci saranno invece Giuseppe Gesmondo (Cgil) e Antonio Russo, vicepresidente nazionale di Acli. Previsto anche il contributo di Giuseppe Lavia (Cisl).

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.