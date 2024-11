Nel corso del programma condotto da Francesca Lagoteta verrà presentato anche l'evento organizzato dal network LaC in collaborazione con l’Accademia internazionale mauriziana per sostenere le attività dell'Università Magna Graecia. Appuntamento oggi alle 13

Le attività dell’Università Magna Graecia di Catanzaro al centro della puntata di oggi di Dentro la notizia. Il programma, condotto da Francesca Lagoteta dagli studi di Vibo Valentia, accende un focus sui progetti in corso e sulla ricerca scientifica. In collegamento Arturo Pujia, direttore del Dipartimento Scienze mediche e chirurgiche dell’ateneo.

Da Catanzaro a Falerna, al Riva Restaurant, dove con la chef Francesca Mannis si presenterà la cena di gala per la raccolta fondi a sostegno della ricerca dell’Umg. Un evento organizzato dal network LaC in collaborazione con l’Accademia internazionale mauriziana presieduta dal duca Fabrizio Mechi di Pontassieve, in programma per l’8 novembre.

L’appuntamento con Dentro la notizia è invece, come di consueto, oggi alle 13 su LaC Tv: canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat, 820 del pacchetto Sky e in streaming su LaC Play.