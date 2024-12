Diciassettesima puntata di 11 in campo questa sera alle 21.30. Conduce Maurizio Insardà. In studio Giampaolo Cristofaro. In collegamento via Skype due giornalisti Antonio Alizzi e Tullio Calzone responsabile della serie B Corriere dello sport e l’attaccante del Catanzaro Mattia Compagnon.

La diciassettesima giornata di campionato è stata caratterizzata dalla grande vittoria del Sassuolo che annienta anche il Frosinone in terra laziale - Il Pisa vince e lo Spezia pareggia a Marassi il derby con la Sampdoria a dimostrazione che queste tre squadre sono le più forti del torneo. Palermo in profonda crisi, vince anche il Catanzaro in Sicilia con un eurogol di Pompetti. Alla Juve Stabia il derby campano contro la salernitana, il derby emiliano se lo aggiudica il Modena contro la Reggiana. Pareggia la Cremonese a Cittadella e la Cremonese a Carrara, perde il Bari a Pisa. Sconfitta immeritata del Cosenza a Cesena in una classifica corta e pericolosa.