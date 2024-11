Una puntata ricca di ospiti molto conosciuti e apprezzati questa sera alle 20:15 su LaC OnAir. Il primo è un critico musicale, storico conduttore radiofonico e televisivo, giornalista molto conosciuto: Carlo Massarini. A Caccuri ha presentato il suo ultimo libro, “Vivo dal vivo 2010-2023”.

Carlo Massarini ha segnato la storia della radio italiana. Dal 1971 al 1974 ha condotto per Radio Rai la seguitissima trasmissione di musica ‘Per Voi giovani’. Successivamente ha portato al successo Popoff nel quale ha proposto al grande pubblico della radio grandi artisti americani fino a quel momento poco conosciuti in Italia: Bruce Springsteen, Tom Waits, Bob Marley e tanti altri. E poi la celebre trasmissione Mister Fantasy, ovvero musica da vedere, andata in onda su Rai 1 dal 1981 al 1984. Di tutto questo si parlerà nel salotto di Franco Laratta direttamente da Caccuri

Nel corso delle cinque serate della 13ª edizione del Premio letterario Caccuri uno degli ospiti più attesi è stato Federico Fubini, economista, vicedirettore del Corriere della Sera, che ha vinto la sezione letteratura e giornalismo con il suo “L’oro e la patria. Storia di Niccolò Introna, eroe dimenticato”. Franco Laratta con Fubini affronta i temi più delicati dell’attualità, della politica e dell’economia. Insieme alle tensioni che sta vivendo il paese, con precisi riferimenti al regionalismo differenziato.

Roberto Genovesi scrittore e giornalista italiano. Direttore di Rai libri. A Caccuri ha presentato il suo libro "Il mietitore di Angeli”. Siamo in una Roma che si prepara a festeggiare il Capodanno. Ma quello che è di notevole rilievo l’imminente visita di Stato di Hitler. Ma accade qualcosa di sconvolgente, ovvero la sparizione di diversi bambini, e il successivo ritrovamento dei loro corpi. Il terribile fatto scuote le autorità, ma non tutte allo stesso modo