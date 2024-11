Lunedì 25 novembre, su LaC Tv, alle ore 17:15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) quarantanovesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme.

“Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della cinquantesima puntata il professor Alessandro Russo, associato di Malattie infettive e tropicali all'Università Magna Grecia di Catanzaro. I forti mutamenti economici e sociali del mondo globalizzato hanno trasformato nel profondo anche il rapporto fra esseri umani e malattie infettive: si pensi agli spostamenti turistici di massa, indirizzati anche verso località lontanissime dal proprio territorio di residenza, o alla riorganizzazione complessiva del mondo del lavoro con modifiche invasive a danno degli ecosistemi in cui viviamo. Occorre poi confrontarsi con altre rivoluzioni strutturali, quali l'invecchiamento progressivo della popolazione, l'evolversi del grave fenomeno dell'antibiotico resistenza, i cambiamenti climatici. In positivo si registra l'evoluzione incessante sul fronte scientifico-tecnologico che è giunta sino all'intelligenza artificiale, consentendo ai medici e agli altri specialisti di poter combattere le infezioni con armi sempre più adeguate, oltre che di poter monitorare la realtà in modo accurato. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.