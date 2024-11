Quarantesima puntata di “11 In Campo” questa sera alle ore 21.30, il programma sportivo condotto da Maurizio Insardà. In studio l’ex arbitro Mario Palmieri, il direttore sportivo Giuseppe Ursino, l’ex allenatore del Catanzaro Ciccio Cozza e Jennifer Stella. Sarà una puntata dedicata alle semifinali di play off, con due squadre del Nord contro due squadre del sud, e la finale di ritorno del play out tra Ternana-Bari che sancirà l’ultima squadra che andrà in serie C, per il Bari serve una vittoria per rimanere in serie B.

Appuntamento alle ore 21. 30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.