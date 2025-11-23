Fino a poco tempo fa Rocco Del Franco ha lavorato per oltre sette anni come assistente di volo in una compagnia aerea low cost. Quel lavoro, però, finiva per allontanarlo dalla sua vera passione, l’arte. Così ha deciso di licenziarsi e dedicarsi completamente a ciò che ama.

Oggi è un giovane che ha deciso di vivere e lavorare in Calabria con il suo laboratorio a Catanzaro, conosciuto in città come Testa di Latta, dove realizza opere di vario genere, sculture create con lattine riciclate e decorate con bombolette spray, quadri dai colori vivaci in cui utilizza anche materiali di scarto recuperati in mare.

Figlio di padre italiano e madre spagnola, da anni frequenta Barcellona assiduamente, dove è in contatto con diverse realtà artistiche. Ora il suo obiettivo è quello di esportare fuori dalla Calabria i suoi mosaici e sculture realizzate con lattine e materiali di scarto.

Rocco Del Franco sarà il protagonista della puntata di LaC Storie in onda oggi alle ore 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e subito dopo disponibile su LaC Play.