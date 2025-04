Venerdì 4 aprile, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) novantanovesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospiti della novantanovesima puntata l'amministratore unico di Sacal, Marco Franchini, e il responsabile comunicazione di Ryanair, Fabrizio Francioni. La Sacal, società controllata dalla Regione Calabria e che gestisce i tre aeroscali di Lamezia Terme, Reggio e Crotone, ha in atto diverse importanti azioni di potenziamento dell'aeroporto internazionale della Piana. Al contempo, rafforzando una partnership con Ryanair, si sta intervenendo sull'aumento consistente delle rotte sia a Lamezia, sia a Reggio sia a Crotone. In particolare, proprio in questi ultimi giorni, Sacal e Ryanair hanno fatto sapere che un secondo aeromobile, così come accade già nella Città dello Stretto, sara "ospite" fisso a Lamezia. In vista anche la creazione di appositi hangar per le diverse attività di assistenza agli aeromobili, con fondamentali ricadute anche sul fronte occupazionale. L'intervista in esclusiva ottenuta da "Calabria in Volo" fa il punto sulle strategie di crescita dei trasporti aerei, stabilite dalla Regione Calabria, anche nel confronto con altre realtà italiane come quelle del Sud Italia. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.