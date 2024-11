Appuntamento alle ore 13 su LaC Tv con Pierpaolo Cambareri che avrà come ospite il consigliere regionale di Forza Italia. Cittadini al voto il primo dicembre

Il primo dicembre è sempre più vicino: quel giorno i cittadini di Cosenza, Rende e Castrolibero sono chiamati a decidere sulla creazione di una Città unica. Il Tar di Catanzaro nei giorni scorsi ha infatti dato il via libera al referendum, bocciando i ricorsi presentati dagli Enti e dai Comitati per il No alla fusione.

Il dibattito sulla fusione dei tre comuni tiene banco da mesi e noi torneremo ad occuparcene oggi nella nuova puntata di Dentro la Notizia, in onda a partire dalle ore 13 su LaC Tv.

Sarà ospite di Pier Paolo Cambareri il consigliere regionale Pierluigi Caputo, autore della proposta di legge per la fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero. L’appuntamento con Dentro la notizia è, come di consueto, oggi alle 13 su LaC Tv: canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat, 820 del pacchetto Sky e in streaming su LaC Play.