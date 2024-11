In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, puntata speciale in diretta dal Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria. Appuntamento alle ore 13 su LaC Tv

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, andrà in onda una puntata speciale di Dentro la Notizia in diretta dal Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria per parlare del fenomeno e delle tante iniziative di prevenzione e repressione messe in campo dall’Arma.

La violenza sulle donne non sembra avere fine. Ma sono sempre più i progetti e le donne vittime di violenza che vogliono prevenire altri episodi raccontando la propria esperienza. A pochi giorni dal 25 novembre, ascoltateremo la storia a lieto fine di una donna che ce l’ha fatta: Maria Antonietta Rositani. Sopravvissuta al fuoco appiccatole dall’ex marito e rinata grazie alla propria forza interiore e alle cure di medici straordinari, Maria Antonietta si racconterà ai nostri microfoni. Ma non sarà l’unica testimonianza: nel corso della puntata, Elisa Barresi raccoglierà anche la voce di Emilia Condarelli, giornalista e coautrice (insieme a Rositani) del libro “Io non muoio”, testo che racconta il percorso di dolore e rinascita che Rositani ha affrontato dopo il tentato femminicidio subito dall'ex marito.

Interverranno il tenente Giusy Gambino del Comando provinciale Carabinieri Reggio Calabria, il maresciallo Giorgia Nicotra – Cte Interinale Stazione Cardeto – e il capitano Nicola De Maio – Cte Compagnia Gioia Tauro –.

L’appuntamento con Dentro la Notizia, come tutti i giorni, è alle 13 sui nostri canali: 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.