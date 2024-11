Donald Trump si è dichiarato non colpevole per i quattro capi di imputazione che gli sono stati contestati per aver tentato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020 e l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Poco prima la giudice Moxila Upadhyaya ha letto i quattro capi di imputazione a carico dell'ex presidente e le pene massime che questi comportano. L'ex presidente ha scelto di parlare direttamente in aula per dichiararsi non colpevole, invece di lasciare che fossero i suoi avvocati a farlo.

L'ex presidente Usa è stato quindi rilasciato con la condizione di non avere contatti con i testimoni del suo caso, se non in presenza degli avvocati. Una violazione di queste condizioni porterebbe all'emissione di un mandato di arresto ed alla sua detenzione.

«Oggi è un giorno molto triste per l'America, questa è una persecuzione di un avversario politico», ha detto Trump in una breve dichiarazione ai giornalisti prima di salire sull'aereo dopo l'udienza oggi a Washington. «Questo non è il posto che ho lasciato, è una cosa molto triste da vedere», ha continuato l'ex presidente affermando che è stato anche «molto triste» attraversare le strade della capitale americana e vedere «rovina e decadenza».

«Se si guarda a quello che sta succedendo questa è una persecuzione di un avversario politico - ha detto ancora riferendosi al suo caso - questo non dovrebbe succedere in America. La persecuzione di una persona che è in testa in modo significativo nei sondaggi delle primarie repubblicane - ha aggiunto - ed è anche molto in vantaggio su Biden. Così - ha concluso - se non è possibile batterlo, allora si sceglie di perseguirlo e incriminarlo, non possiamo permettere che questo succeda in America».

La prima udienza del processo è stata fissata per il 28 agosto, alle 10 del mattino. La giudice ha presentato tre possibili date, oltre a quella del 28 agosto, quella del 21 e del 22. I procuratori, che hanno già annunciato l'intenzione di avere un processo rapido, hanno scelto il 21 agosto, la difesa il 28 agosto. La prima udienza sarà presieduta dalla giudice distrettuale Tanya Chutkan, a cui è affidato il procedimento.