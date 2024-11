L'ex premier era stato ricoverato lo scorso 5 aprile per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano nei prossimi giorni. A quanto si apprende, probabilmente già domani o giovedì.

L'ex premier era stato ricoverato lo scorso 5 aprile per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Il prossimo bollettino medico è atteso per domani.