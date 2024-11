Il piccolo trasportato in ospedale in codice rosso. Era in casa con la mamma e tre fratellini

Un bambino non vedente di otto anni è precipitato ieri pomeriggio dalla finestra del suo appartamento al terzo piano. A dare l'allarme, alcuni passanti che lo hanno visto ferito sul marciapiede. Il bimbo è stato subito trasportato al pronto soccorso ed è in gravi condizioni anche se non in pericolo di vita.





È successo ieri intorno alle 15,45 a Roma in via Codroipo, al Collatino. Secondo le prime ricostruzioni, pare che il bambino fosse in casa con la madre e altri tre fratellini. Il piccolo si sarebbe arrampicato sulla finestra utilizzando una sedia o uno sgabello cadendo nel vuoto.





Il bambino, ricoverato in ospedale, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e gli è stata asportata la milza. Proseguono intanto le indagini delle forze dell'ordine ma pare quasi certo che si sia trattato di un incidente.