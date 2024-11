La campagna pubblicitaria sarebbe dovuta andare in onda in prossimità del Festival di Sanremo. L'azienda ha però deciso di «non usare questi contenuti» dopo il pandoro gate. Il plauso del Codacons

Un altro sponsor abbandona Chiara Ferragni dopo il caso del pandoro Balocco. La Coca Cola infatti - secondo quanto riporta Repubblica - avrebbe fermato lo spot con la influencer che sarebbe dovuto andare in onda a partire dalla fine di gennaio, poco prima dell'inizio del prossimo Festival di Sanremo. Nessuna comunicazione ufficiale per ora né dalla multinazionale né dall'entourage di Ferragni. Un altro sponsor aveva già mollato nei giorni scorsi la nota influencer, l'azienda di occhiali Safilo.

«Abbiamo lavorato con Chiara in Italia nel 2023, anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre. Al momento non prevediamo di usare questi contenuti»: è quanto si legge in una nota della Coca Cola.

«Bene la decisione di Coca Cola di bloccare lo spot con Chiara Ferragni, 'a seguito dello scandalo sulla finta beneficenza legata al pandoro Balocco - afferma il Codacons in una nota - Ma ora tutte le altre aziende che hanno contratti di sponsorizzazione con influencer famosi devono adottare analoghe misure o scatteranno inevitabili provvedimenti da parte dei consumatori».

La scelta della compagnia «dimostra attenzione e rispetto verso i consumatori lesi dallo scandalo del 'pandoro gate', e fa seguito a quanto già deciso da Safilo nei giorni scorsi, società che hanno giustamente messo i diritti dei cittadini e dei loro clienti prima degli interessi economici degli influencer», afferma il Codacons.