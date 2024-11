I rumors si fanno spazio da giorni e scoppiano nel momento in cui lei cambia foto profilo. Oggi Dagospia spazza via i dubbi e parla di un game over ormai certo

Fedez e Chiara Ferragni non stanno più insieme. Almeno stando agli indizi lasciati nelle ultime settimane, lui parte per Miami con la sua assistente (con la piccola Vittoria che abbracciandolo chiede ma poi torni e lui "certo amore che torno"), lei che posta solo foto con i bambini, con Leone, e Vittoria in casa, al parchetto con le sorelle la mamma, o nei week end.

Poi la mano di lei senza fede e senza i preziosi anelli, con un tatuaggio al dito in più. Ma a colpire di più infine è l'improvviso cambio della foto del profilo di Chiara Ferragni lei abbracciata ai figli senza Fedez, e allora che succede? La rete si scatena. Per una maniacalmente attenta alla propria immagine come la Ferragni, non si può parlare di svista. E ancora le vacanze e la vita sociale separati. Mentre lei trascorre sempre più tempo con figli sorelle e mamma, Fedez è volato a Miami nelle scorse settimane. A cui si aggiungono le cene e le serate che la Ferragni fa con i suoi amici, in cui il rapper non compare mai.

E oggi Dagospia parla di game over fra Chiara Ferragni e Fedez senza l'ombra del dubbio: «Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell'anno scorso, la storia d'amore tra i due s'era incrinata ma l'influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l'uscita di casa».

Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio domenica 3 marzo a Che tempo che fa, in onda sul Nove. Lo annuncia i profili social del conduttore e del programma. Anche se Fazio non si sbilancia dopo le notizie di oggi di una possibile rottura con Fedez data per certa da Dagospia, dopo tanti rumors circolati in rete e suda giorni, appare plausibile che per quella data ci saranno più elementi per poter parlare di quello che è successo, oltre a tutto quello che riguarda l'imprenditrice digitale con il caso Balocco come punta dell'iceberg. Mentre ci si chiede se Chiara andrà o meno alle sfilate della Fashion Week.