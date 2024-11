Tra gli immobili sottoposti a 'congelamento' la parte del leone la fa la villa in Costa Smeralda del magnate Usmanov, alla ribalta delle cronache in Calabria per essere stato indicato come possibile acquirente del Cosenza calcio

Due megayacht e svariati immobili, tra cui anche una villa seicentesca, dislocati tra Sardegna, Liguria, Lombardia e Toscana, del valore complessivo di 143 milioni di euro. Sono i beni in Italia degli oligarchi russi sottoposti a "congelamento" per le sanzioni decise dalle Ue.

Provvedimenti tutti eseguiti dalla Guardia di finanza. Il bene di maggiore valore è "Lady M", imbarcazione da sogno di 65 metri dell'oligarca russo Alexei Mordashov (presidente di Severgroup): ormeggiata nel porto di Imperia, vale 65 milioni di euro. È stimato invece 50 milioni di euro il mega yacht Lena del magnate russo dell'energia e delle infrastrutture Gennady Timchenko, amico di vecchia data di Putin, sottoposto a 'sequestro' nel porto di Sanremo.

Per quanto riguarda invece gli immobili sottoposti a 'congelamento' la parte del leone la fa la mega-villa in Costa Smeralda del valore di 17 milioni di euro (in foto), del magnate dell'acciaio Alisher Usmanov, oligarca tra i preferiti di Putin e nelle scorse settimane "legato" anche alla Calabria perchè alcune voci lo indicavano come possibile acquirente del Cosenza calcio. Voci poi smentite dall'ufficio stampa di Usmanov al nostro network.

Segue per valore (circa 8 milioni di euro) l'insieme degli immobili, ancora di lusso, in provincia di Como di proprietà dell'anchorman Vladimir Roudolfovitch Soloviev, ritenuto il capo-propaganda di Putin. È stimata meno della metà (circa 3 milioni di euro) invece la seicentesca "Villa Lazzareschi",sulle colline di Capannori, in provincia di Lucca, del membro della Duma Oleg Savchenko.