Fiocco azzurro nella cittadina tedesca di Leverkusen dove Flora, una donna di 58 anni, ha dato alla luce il piccolo Florian nell'incredulità generale. Una speranza per chi sogna la maternità e non vuole arrendersi

"Il miracolo di Leverkusen" come hanno definito il piccolo Florian, nato il 15 giugno nell'ospedale della cittadina tedesca in Germania. Flora è una donna di 58 anni e, nonostante l’età decisamente avanzata, di recente è diventata mamma per la prima volta, mettendo al mondo Florian. È sposata con un uomo di 72 anni. Un matrimonio felice, che per 24 anni hanno tentato di re4ndere perfetto con la presenza di un figlio. Anni di tentativi falliti, poi la sentenza dei medici:«58 anni sono troppi per avere un bambino, è un evento molto raro. E voi sareste dei genitori anziani fin dalla nascita di vostro figlio».

Loro non hanno voluto dargli ascolto e hanno voluto provarci lo stesso. Con perseveranza, hanno esplorato tutti i tipi di tecnologie nate per la riproduzione assistita e, alla fine, sono riusciti a trasformare il loro sogno in realtà con la fecondazione in vitro. Oggi, Flora è mamma di Florian e non potrebbe essere più felice. Il piccolo sta bene, pesa 3.360 grammi. E con una dimensione di 53 cm è in perfetta forma. La neomamma ora si gode la compagnia del bimbo: tenerlo tra le braccia è per lei una soddisfazione immensa.