Alle polemiche ci è abituata. Anzi, senza polemiche e conseguente engagement sui suoi profili social, probabilmente il suo successo non sarebbe così grande. Ma forse stavolta Chiara Ferragni non si aspettava che l’attacco sarebbe venuto da una ragazzina di appena 11 anni.

Tra le reazioni all’ultima foto della nota influencer (nuda allo specchio con indosso soltanto un paio di slip e un braccio a coprire i seni) c’è stata anche quella molto critica di una giovanissima campionessa di equitazione, di appena 11 anni appunto, che ha stroncato il selfie: «Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? - ha scritto nei commenti su Instagram -. Io non lo trovo un bel messaggio da mandare, compro tante cose tue: quaderni, costumi da bagno, vestiti. Mi piacciono molto però ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari danno messaggi sbagliati non c’è un senso a questa foto». E ancora: «Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette, ho una bella mamma ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo penserei che mi devo vergognare del suo comportamento non ne sarei x niente fiera».

Insomma, una bella strigliata che ha ricevuto a sua volta grande visibilità e commenti, diventando virale. Parole che hanno suscitato la reazione della stessa Ferragni, che nelle sue stories ha replicato: «Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare e farci sentire sbagliate – scrive -. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo». Infine una chiosa per nulla distensiva: «Faccio incazz... i puritani? Missione compiuta, allora». Un bel po’ di materiale per i talk del pomeriggio.