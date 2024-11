Dopo essersi scontrato - per cause in fase d'accertamento - con un'automobile, un bus che stava trasportando circa 40 studenti a Potenza è finito fuori strada, in una cunetta all'ingresso di Baragiano (Potenza). Secondo quanto si è appreso, tutte le persone che erano a bordo dell'autobus si sono salvate.

Il ferito più grave è l'uomo che era alla guida dell'automobile, che è rimasto incastrato nella vettura. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Sull'incidente indagano i carabinieri.