Il leader di Italia Viva si scaglia contro la fiducia posta sul voto. Critiche anche all’interno della maggioranza per i tempi ristretti concessi per esaminare il provvedimento: «Monocameralismo di fatto»

La manovra economica del Governo Meloni ha ottenuto il via libera definitivo in Senato. Numerose le polemiche in aula, con Renzi che accusa Meloni per aver posto la fiducia sul voto: «Sta violando tutte le regole della democrazia parlamentare».

La legge di Bilancio da 30 miliardi prevede, tra le altre cose, il rinnovo dei tagli al cuneo fiscale per i lavoratori con redditi fino a 40mila euro, un intervento sulle pensioni con modifiche minime alla flessibilità in uscita, piccoli aumenti per le pensioni minime (1,8 euro) e una sforbiciata alle detrazioni per i redditi più alti.

Le dichiarazioni di voto in Aula hanno acceso gli animi, con uno scontro acceso tra Matteo Renzi, leader di Italia Viva, e il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Durante l’intervento di Renzi, alcuni rumori hanno interrotto il suo discorso, e il senatore ha chiesto il rispetto del silenzio per proseguire. La Russa, irritato, ha risposto seccamente, accusando Renzi di esagerare: «Non c’è nessun rumore, vada avanti». La discussione si è poi intensificata, con Renzi che ha accusato La Russa di non rispettare le opposizioni, mentre il presidente del Senato ha risposto, sollecitando più cortesia e rispetto della verità.

Ma la tensione non si è limitata a questo. Anche all’interno della maggioranza sono emerse critiche, in particolare per i tempi ristretti concessi al Senato per esaminare il provvedimento. Questo ha alimentato le polemiche sul cosiddetto «monocameralismo di fatto», un processo che ha suscitato le proteste sia delle opposizioni che dei membri del Governo. Il relatore della legge, Guido Liris (FdI), ha persino rassegnato le dimissioni in segno di protesta contro il modo in cui la manovra è stata trattata.

«Avete messo la fazione davanti alla nazione pur di non cambiare il bicameralismo partitario cambiando la Costituzione ma ora lo state facendo violando la Costituzione», ha tuonato Renzi. E ancora: «Il 99,7% dei provvedimenti voluti dal Governo sono stati approvati con una sola lettura e questo tema esiste. Da noi va un grazie a Liris per quello che ha fatto. Avete messo da parte la madre di tutte le riforme, fate allora la cognata, lo stop al bicameralismo».

Anche altri senatori hanno espresso disappunto per l'approvazione accelerata della legge. Pietro Patton, del gruppo Per le Autonomie, ha criticato aspramente il fatto che il Senato non avesse avuto modo di esaminare adeguatamente il disegno di legge, sostenendo che questa prassi non rappresenta gli interessi dei territori.

Nel frattempo, Maurizio Gasparri di Forza Italia ha preso di mira il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, accusandolo di non apprezzare il sostegno dato ai Comuni, mentre Giorgio Salvitti, ex Fratelli d'Italia e ora nei Civici d’Italia, ha risposto a Renzi dicendo che l'ex premier non è un pensiero del gruppo e che si stanno concentrando sugli interessi degli italiani, non su polemiche interne.

Carlo Calenda, leader di Azione, ha definito invece la manovra una proposta prudente e conservatrice, lodando i provvedimenti che mantengono i conti in ordine e che riducono il cuneo fiscale, ma criticando la loro discrepanza rispetto alle promesse elettorali.