Il vertice di ieri sera in Francia ha visto anche la partecipazione del cancelliere tedesco Olaf Scholz. La premier italiana dovrà accontentarsi di un bilaterale a margine del Consiglio europeo che si terrà oggi a Bruxelles

La premier italiana Giorgia Meloni non è stata invitata alla cena tra Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Volodymyr Zelensky. Il presidente francese nell'ultima chiamata di lunedì scorso non le aveva annunciato nulla. Zelensky ha incontrato ieri sera in una cena all'Eliseo il presidente francese ed il cancelliere tedesco, mentre riserva un colloquio formale alla premier italiana, a margine del consiglio europeo di oggi a Bruxelles.

Meloni critica con la Francia

Molto critica la premier italiana: «Francamente mi è sembrato più inopportuno l'invito (di Macron a Parigi, ndr.) a Volodymyr Zelensky di ieri, perché credo che la nostra forza in questa vicenda sia l'unità e la compattezza. Io capisco il fatto di privilegiare le proprie opinioni pubbliche interne, ma ci sono momenti nei quali privilegiare la propria opinione pubblica interna rischia di andare a discapito della causa. E questo mi pare che fosse uno di quei casi».

La replica di Macron a Meloni

A stretto giro la reazione del presidente francese, che ha reagito con un sostanziale "no comment": «Non ho commenti da fare - ha detto Macron - Ho voluto ricevere il presidente Zelensky con il cancelliere Scholz, penso che eravamo nel nostro ruolo. La Germania e la Francia, come sapete, hanno un ruolo particolare da otto anni sulla questione dell'Ucraina, perché abbiamo anche condotto insieme questo processo, penso che stia anche a Zelensky scegliere il formato che vuole per i colloqui diplomatici».

Una scelta che fa discutere per un evidente disparità di trattamento che delinea un ruolo diverso rispetto al precedente governo sullo scenario internazionale. Negli ambienti vicini al governo italiano si cerca di minimizzare sottolineando la voglia di protagonismo di Macron, mentre le opposizioni rimarcano lo sgarbo diplomatico con la preoccupazione di una possibile frattura nel rapporto Italia-Francia e l'arretramento della posizione italiana sullo scenario internazionale. Il premier ucraino nel tour europeo ha incontrato a Londra il primo ministro inglese Sunak e Re Carlo III. Ieri Macron all'Eliseo, mentre non ha fatto tappa a Roma.

Il presidente ucraino è arrivato a Bruxelles questa mattina per il Consiglio Ue in programma oggi e domani, che sarà focalizzato centrato su temi economici e sulle migrazioni. Zelensky, oltre che al summit in mattinata, è atteso anche al Parlamento Europeo.