Aveva quasi 80 anni ed era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio del giudice Occorsio. Aveva avuto la sospensione condizionale della pena nel 2011 per motivi di salute. Dichiarò di avere condiviso la latitanza con Paolo De Stefano e Stefano Delle Chiaie

È morto Pierluigi Concutelli, il terrorista nero condannato all’ergastolo per l’omicidio del giudice Occorsio. Concutelli, che avrebbe fatto 80 anni a giugno, era stato tra i capi di Ordine Nuovo prima di darsi alla lotta armata. Era malato da tempo: dopo aver trascorso quasi metà della sua vita in carcere, ‘"l Comandante" aveva avuto la sospensione condizionale della pena nel 2011 per motivi di salute.

Noti i suoi legami calabresi, con la cosca De Stefano in particolare. Proprio Concutelli raccontò in passato di aver condiviso, durante il periodo di latitanza, un appartamento con Paolo De Stefano e Stefano Delle Chiaie.