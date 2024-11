Festa a Napoli. In un'aula affollata si è tenuta la seduta di laurea della facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II che ha visto tra i laureandi Maria Edda Cavuoto, classe 1938. La signora Cavuoto è stata la prima laureanda a discutere la sua tesi davanti alla commissione. Una tesi in diritto ecclesiastico dal titolo 'La libertà di coscienza'. Quella in Giurisprudenza sarà la seconda laurea per la signora Cavuoto, già dottoressa in Lettere. Ha impiegato la sua vita a insegnare materie umanistiche ai ragazzi delle scuole medie. Ad accompagnare l’84enne in questo giorno speciale la figlia Amelia, il genero e la nipote.