Ferito ad una gamba da un proiettile partito dalla pistola di un deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo. È accaduto ad una festa di Capodanno nel Biellese: il ferito è il genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Alla festa, nei locali della Pro Loco di Rosazza, era presente anche il sottosegretario Delmastro. Il fatto è accaduto intorno all'una della scorsa notte. Il 31enne è rimasto ferito in modo lieve ed è stato dimesso nel corso della giornata.

«In merito all'incidente accaduto la notte di Capodanno nella sede della Pro Loco di Rosazza, confermo che il colpo di pistola - da me detenuta regolarmente - che ha ferito uno dei partecipanti alla festa è partito accidentalmente, ma non sono stato io a sparare». Lo dichiara Emanuele Pozzolo, interpellato telefonicamente sulla vicenda.

La procura di Biella sta svolgendo gli accertamenti, insieme ai carabinieri, su quanto avvenuto la scorsa notte a Rosazza (Biella), dove un colpo partito accidentalmente dalla pistola di Pozzolo ha ferito un 31enne. L'episodio si è verificato durante una serata di festeggiamenti per il Capodanno alla presenza del sottosegretario Andrea Delmastro. Pozzolo, che invece aveva atteso l'arrivo del 2024 in casa con la famiglia, sempre in paese, era passato per un saluto. La sindaca di Rosazza è Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario.

La pistola del deputato di FdI Pozzolo è una North american arms LR22. Si tratta, si è appreso, di una "mini-pistola". Sui siti specializzati si legge infatti che è una delle armi che ha il record in termini di miniaturizzazione per un revolver. Un revolver quindi di piccole dimensioni - si legge sempre online - «con massima occultabilità adatto come seconda arma o arma da 'borsetta' per chi desidera avere una sicurezza in più».