Notte tragica alle porte di Roma. Un’anziana è morta in seguito a un incendio divampato nella casa di riposo in piazza Matteotti, nel comune di Torrita Tiberina, dove era ospite. Quattro gli anziani rimasti intossicati, 16 gli ospiti evacuati. Il rogo è divampato nella tarda serata di venerdì.

Sul luogo dell’incendio sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno evacuato i sedici anziani ospiti della struttura. Dopo averli portarti fuori dall’edificio gli anziani sono stati affidati ai sanitari del 118 che hanno trasportato quattro persone in ospedale, intossicate per le inalazioni dei fumi.

Non c’è stato nulla da fare per una donna di 87 anni, morta nella stanza dove si trovava al primo piano. I vigili del fuoco successivamente hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la struttura. L’edificio è stato posto sotto sequestro. Al vaglio degli inquirenti le possibili cause dell’incendio