È accaduto a Malang, mentre i padroni di casa dell'Arema perdevano 3-2 contro il Persebaya Surabaya. La maggior parte delle vittime è deceduta per mancanza di ossigeno durante la calca

Sono almeno 129 le persone morte negli scontri avvenuti ieri sera Malang, in Indonesia, dopo una partita di calcio. La polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i tifosi di calcio in rivolta.

La maggior parte delle vittime è deceduta per mancanza di ossigeno durante la calca dopo che i tifosi hanno invaso il campo dello stadio Kanjuruhan mentre i padroni di casa dell'Arema Malang perdevano 3-2 contro il Persebaya Surabaya, club rivale di East Java, ha dichiarato il capo della polizia provinciale Nico Afinta.

«Ci rammarichiamo e deploriamo la tragedia», ha dichiarato il capo della polizia provinciale Nico Afinta in una conferenza stampa. Per la partita c'erano pochi tifosi del Persebaya perché era stato vietato loro di assistere alla partita, data la feroce rivalità tra i due club nel massimo campionato del Paese. «Avevamo suggerito che alla partita potessero assistere solo i tifosi dell'Arema», ha spiegatp Afinta.