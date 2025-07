Due persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite, incluso un 12enne, nel massiccio attacco russo con missili e droni lanciato dalle forze russe durante la notte e proseguito questa mattina: lo ha reso noto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

È salito a sei il bilancio dei feriti del massiccio attacco con missili e droni lanciato la notte scorsa dalle forze russe e costato anche la vita a una persona. Secondo quanto ha reso noto su Telegram la polizia della capitale, riporta Rbc-Ucraina, cinque persone di età compresa tra 36 e 55 anni e una ragazza quindicenne sono rimaste ferite da schegge. In precedenza, i media avevano parlato di un solo ferito. La vittima era un uomo che si trovava nel distretto di Solomyanskyi. In seguito all'attacco sono stati danneggiati tra l'altro una scuola materna, una stazione della metropolitana, magazzini e alcuni veicoli.

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con 24 missili, inclusi 5 ipersonici, e 426 droni di vario tipo, tra cui i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev. Tutti i missili sono stati abbattuti dal fuoco della difesa aerea o sono stati neutralizzati dai sistemi di guerra elettronica. Inoltre, sono stati abbattuti 200 droni d'attacco Shahed e 203 droni-esca non hanno raggiunto i loro obiettivi poiché – "presumibilmente" – sono stati neutralizzati elettronicamente.

La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo combinato su larga scala contro l'Ucraina. Lo riportano i media locali. Sui cieli ucraini sono volati droni d'attacco e missili provenienti da diverse basi. Si sono udite esplosioni in diverse regioni. A Kiev una persona è stata uccisa e un'altra ferita.

Secondo il capo della Kmva Timur Tkachenko, l'Aeronautica Militare delle Forze Armate Ucraine, droni russi sono stati segnalati nelle regioni di Kharkiv, Chernihiv, Kiev, Sumy, Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhzhia e Kherson.

Lo stato di allerta nella capitale era stato dichiarato già intorno alle 23, mezzanotte in Italia, ha detto Tkachenko ai giornali. Quaranta minuti dopo è stata attivata la difesa aerea e 20 minuti dopo l'Aeronautica Militare ha segnalato il decollo di diversi bombardieri strategici Tu-95 dall'aeroporto di Olenya, nella regione di Murmansk, in Russia.

Da allora gli allarmi si sono susseguiti a breve distanza mentre i droni si dirigevano verso Boryspil, Hlevakha, Vasylkiv, Brovary, Kyiv, Zolotonosha, Balakleya, Chornobay, Monastyryshche.

Alle 2.18 ora locale, la Russia ha lanciato missili da crociera Kalibr dal Mar Nero verso la capitale. A seguito dell'attacco, il tetto di un edificio non residenziale nel quartiere Darnytskyi di Kiev ha preso fuoco. A Kharkiv sono stati segnalati almeno 11 edifici danneggiati nel distretto di Kyivskyi, ma al momento non si hanno notizie di vittime.

Alle 3:00, la Russia ha lanciato missili aerobalistici ipersonici Kh-47M2 Kinzhal da MiG-31K. L'Aeronautica Militare ha segnalato bersagli ad alta velocità diretti a Kiev e Rivne/Dubno. Un gruppo di missili da crociera provenienti dal Mar Nero si è poi spostato dalla regione di Odessa verso la regione di Vinnytsia, dove l'attacco dei droni continua.

L'Aeronautica Militare ha lanciato l'allarme per i ripetuti decolli dei caccia MiG-31K. Alle 3:50, missili lanciati da aerei strategici sono entrati nello spazio aereo ucraino e si sono mossi attraverso la regione di Kharkiv verso Poltava. Poi, attraverso la regione di Černihiv, verso la regione di Kiev.

Alle 4.18 l'Aeronautica Militare ha lanciato l'allarme per la presenza di missili diretti verso Kiev. Alle 4.20 si è udita nella capitale una serie di potenti esplosioni. Alle 4.23, l'aeronautica militare è stata avvisata della presenza di missili balistici diretti a Kiev.

Alle 5 ora locale è stata dichiarata la morte di una persona e il ferimento di un'altra nella capitale ucraina, scrive Ukrainska Pravda.

Il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ha riferito di attacchi di droni ucraini contro la capitale per la quinta notte consecutiva, mentre il governatore dell'Oblast di Rostov, Yuri Slyusar ha fatto sapere che, a seguito di altri attacchi, è scoppiato un incendio in una stazione ferroviaria nel villaggio di Kamenolomni.

«Nel villaggio di Kamenolomni, nel distretto rurale di Oktyabrsky, il tetto della stazione ferroviaria ha preso fuoco a causa della caduta di detriti di droni. Tre persone sono state evacuate dal punto di controllo. I dati preliminari indicano che nessuno è rimasto ferito», ha dichiarato Slyusar, secondo quanto riporta il Kyiv independent. Kamenolomni si trova a circa 38 chilometri dal confine russo con l'Ucraina e a circa 200 chilometri dal territorio controllato dall'Ucraina, vicino a Kostiantynivka, nell'Oblast di Donetsk. Anche un negozio di fiori ha preso fuoco a Kamenolomni, ha riferito il governatore, aggiungendo che dei droni sono stati abbattuti sopra le città di Novoshakhtinsk, Shakhty e Novocherkassk.

A Mosca, un totale di cinque droni che attaccavano la capitale russa sono stati abbattuti dalla difesa aerea, ha riferito Sobyanin. «Due droni che attaccavano Mosca sono stati abbattuti». Altri due droni sono stati abbattuti fuori Mosca, come dichiarato da Sobyanin pochi minuti prima della mezzanotte. Gli aeroporti di Mosca Domodedovo e Zhukovsky hanno imposto restrizioni temporanee ai voli a seguito dell'attacco dei droni, ha dichiarato un portavoce dell'agenzia statale russa per l'aviazione Rosaviatsia.