Due grandi cuori intrecciati che di sera si illuminano, una panchina adagiata sotto un tetto di ombrelli rossi, fiori e le immagini dei baci più famosi del cinema, dell’arte e della letteratura, ornano “Vico Gradisca un bacio”, il vicolo dedicato agli innamorati, inaugurato a Oppido Mamertina l’anno scorso, proprio nel giorno di San Valentino.

Nato dall’ingegno dei volontari di “Oppido Lives”, che lo hanno allestito di concerto con associazioni, cittadini e commercianti, con lo scopo di contribuire al decoro urbano, il vicolo è oggi il posto perfetto per i romantici, magari in cerca di un luogo ideale per la loro dichiarazione d’amore, che soprattutto il 14 febbraio, assume un significato ancora più profondo.

Il vicolo “Gradisca”, che interseca il corso Vittorio Emanuele II, abbellito in modo creativo e durevole anche con originali pensieri in dialetto e altri motivi ornamentali, è così diventato il vicolo “Gradisca un bacio”, dove gli innamorati si incontrano per scambiarsi auguri ed effusioni. I fidanzati si danno appuntamento e si siedono sulla panchina per donarsi pensieri o cioccolatini e immortalarsi in un selfie di coppia, in mezzo a un tripudio di frasi, fiori e cuori svolazzanti.