Uno spettacolo unico e coinvolgente. Francesco Cicchella, uno dei più amati artisti italiani, arriva sul palco del teatro "Francesco Cilea" di Reggio Calabria, sabato 22 febbraio alle ore 21, con “Tante Belle Cose”, il suo nuovo allestimento che promette emozioni, risate e sorprese.

Un artista poliedrico che, grazie alla sinergia tra l'Officina dell'Arte di Peppe Piromalli e la Dedo Eventi di Alfredo De Luca, regalerà al pubblico reggino due ore di puro divertimento con performances completamente inedite.

L’imitatore napoletano fa un bilancio della sua lunga e brillante carriera. Tra i ricordi che affiorano, uno in particolare si distingue: una serata a teatro, un punto di svolta che ha segnato indelebilmente la sua vita.

Un viaggio nel tempo, un flashback che riporterà gli spettatori proprio a quella serata indimenticabile.

Il mix esplosivo di sketch esilaranti, performance e momenti di grande emozione saranno caratterizzati dal suo inconfondibile talento comico e da una verve innata che, da sempre, ha conquistato grandi e bambini.

«Un one man show innovativo nel quale Francesco giocherà con i suoi tantissimi personaggi e con sé stesso - afferma il direttore artistico dell'Oda Peppe Piromalli -. Assisteremo ad un incredibile e divertente show che, dal futuro, passa al passato per poi fermarsi al presente. La presenza dell'artista napoletano impreziosisce un cartellone artistico che come un puzzle perfetto, ha incastonato prosa, musica e varietà, una scelta da noi voluta per dare vita ad un’esperienza teatrale coinvolgente e, soprattutto, adatta a tutti»

Cicchella che firma anche la regia, è pronto quindi ad abbracciare Reggio Calabria e a strappare tantissimi applausi con i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri e tanti altri) e un nuovo allestimento.

Sul palco oltre all’artista, ci saranno la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto.