La celebre compagnia teatrale Krimisa di Cirò Marina, in Provincia di Crotone, ha ottenuto il prestigioso premio di “miglior spettacolo” al Festival del Teatro Amatoriale di Rotonda in Basilicata.

La famosa rappresentazione nazionale del teatro amatoriale si è svolta nel teatro Selene di Rotonda, in Provincia di Potenza, dal 22 febbraio al 4 maggio 2025. Ad aprire la kermesse proprio la compagnia calabrese con il loro spettacolo “Menecmi” di Plauto, per la regia di Giovanni Malena, ottenendo consensi e applausi a scena aperta.

Alla competizione hanno partecipato compagnie selezionate da sei regioni che comprendono il centro sud. Presenti il Lazio, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

La compagnia Krimisa si conferma, quindi, ancora ad alti livelli in tutta Italia ottenendo ben cinque nomination quali: migliore scenografia, migliori costumi, migliore attore non protagonista Massimo Mancino, Migliore attore Protagonista Pietro Sculco, Migliore Spettacolo Giuria Popolare.

Il successo più importante e prestigioso è stato infine attribuito ai Krimisa quale Migliore Spettacolo determinato dal gradimento del pubblico con una votazione di 9,65 su 10, mentre la giuria tecnica ha conferito il premio come Migliori Costumi per la ricercata attinenza al periodo rappresentato.

Il Presidente dell’associazione teatrale Giovanni Malena, nonché regista della stessa, non trattiene la propria emozione e quella dell’intero gruppo. “Siamo orgogliosi e fieri di rappresentare Cirò Marina e l’intera Calabria in una competizione di altissimo livello con risultati così lusinghieri. Questo ci carica di entusiasmo e ci spinge ad andare oltre per raggiungere altri preziosi traguardi e portare per i teatri italiani la cultura che il nostro territorio esprime”.