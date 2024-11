Cornice dell’evento, che partirà questa sera 11 agosto per terminare sabato 13, sarà l’Agriturismo Costantino di Maida, in provincia di Catanzaro, tra le colline che affacciano sulla Costa dei Feaci

Ritorna per la sua decima edizione Color Fest, il festival diventato ormai uno degli appuntamenti più attesi della scena musicale italiana che ogni anno ospita concerti live riuscendo a contaminare e mescolare generazioni diverse. This must be the place è lo slogan dell’edizione 2022, a rafforzare il concetto che il festival, anno dopo anno, è riuscito a costruire un luogo che ormai per tutti è diventato casa.

Cornice dell’evento, che partirà questa sera 11 agosto per terminare sabato 13, sarà l’Agriturismo Costantino di Maida, in provincia di Catanzaro, tra le colline che affacciano sulla Costa dei Feaci, che regalerà così agli spettatori non solo momenti di cui godere di buona musica, ma anche di natura e di spiagge, senza dimenticare cibo e convivialità.

Tre giorni di live, uno in più rispetto agli anni precedenti, tutti in esclusiva per la Calabria, due palchi e 19 artisti che faranno scatenare il pubblico tra indie elettronico, pop rap, e musicalità della generazione post millennials. Dopo l’apertura dei cancelli alle 17:00, a salire sul palco oggi giovedì 11 agosto, a partire dalle 17:30, ci saranno Eleonora, Giuse The Lizia, Dumbo Gets Mad, Emmanuelle, N.a.i.p., Naska, e Psicologi.

Domani 12 agosto, sempre a partire dallo stesso orario: Mundial, Emma Nolde, Savana Funk, Bnkr44, Mecna+Coco, e Mace, alle 23:00. Per l’ultima serata sono previsti Martini Police, Ginevra, Gomma, Marco Castello, Notwist e Nu Genea. A conclusione di tutte e tre le date, dj set di Fabio Nirta.

Il progetto grafico di Roberto Gentili omaggia i paesaggi collinari che abbracciano la piana lametina e scendono verso il mare, esaltando il connubio che ha fatto di Color Fest un successo, quello tra musica, arte e natura. Un festival che di anno in anno riesce a coinvolgere varie generazioni creando un contesto musicale e culturale in cui incontrarsi ed emozionarsi.