Le cinque province calabresi si preparano a far da sfondo ad un calendario ricco di eventi. Ecco le iniziative in programma in questo fine settimana nella nostra regione

Dalla musica jazz alla tragedia greca, dagli spettacoli teatrali ai canti popolari. È un calendario pieno di eventi quello messo a disposizione dei calabresi e dei turisti nel prossimo weekend. Dal Pollino allo Stretto, le cinque province della nostra regione si preparano a vivere un fine settimana all'insegna dell'allegria e della condivisione. Ecco alcuni degli eventi più interessanti previsti a partire dalle prossime ore.

"I Tri da Cruci" a Tropea

Proseguono le manifestazioni legate alla festa de "I Tri da Cruci" a Tropea. L'evento che rievoca la cacciata dei saraceni dalla cittadina tirrenica si concluderà venerdì 3 maggio alle 21 con il concerto di musica popolare a cura del gruppo "Officina Kalabra". Alle 24 previsto uno spettacolo pirotecnico.

Maria Perrotta a Catanzaro

Sarà la musicista Maria Perrotta venerdì 3 maggio alle 18, nella prestigiosa sede di Palazzo De Nobili a Catanzaro, ad intrattenere con il suo straordinario talento il pubblico riunito nella sala concerti dello storico edificio incastonato nel centro storico della città. Molto stimata dalla critica, l'artista calabrese con il suo tocco profondo ed elegante eseguirà le variazioni Goldberg in occasione di un concerto organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria.

Festa San Francesco a Paola

Proseguono i solenni festeggiamenti in onore di San Francesco nella cittadina di Paola. Fino al 4 maggio un articolato cartellone di eventi religiosi e civili renderà omaggio al protettore della Calabria. Tra i momenti più importanti in programma venerdì 3 si inseriscono l'imbarco del Sacro mantello al porto di Cetraro con arrivo nelle acque di Paola alle 18.30, la Benedizione del mare ed il lancio di una corona di allora in memoria dei marittimi, lo sbarco del Mantello e la ripresa della processione con lettura di un messaggio da parte del cardinale Zuppi. Nella mattinata di sabato 4 si terrà alle 9.30 una solenne concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano. Seguirà alle 11 la processione del simulacro del santo e alle 12 la consegna delle chiavi della città al santo da parte del sindaco di Paola. Alle 17 ripresa della processione, Te Deum di ringraziamento e spettacolo pirotecnico. Ad arricchire il tutto, eventi e manifestazioni civili.

Francesco Miniaci a Vibo Valentia

Beethoven, Chopin e Serrao eseguiti in versione Jazz. A rendere possibile tutto questo sarà il concerto per pianoforte di Francesco Miniaci dal titolo "Classical Meets Jazz" in programma venerdì 3 maggio alle 18 nella Biblioteca Comunale di Vibo Valentia. L'evento rientra nella stagione concertistica dell’A.Gi.Mus di Vibo Valentia.

Amakorà in concerto a Pizzo Calabro

Appuntamento previsto venerdì 3 maggio, a Pizzo Calabro, con il concerto degli Amakorà. La musica popolare è pronta ad irrompere nella cittadina affacciata lungo la Costa degli Dei a partire dalle ore 21.30.

"I Mezzalira - Panni sporchi fritti in casa" a Lamezia Terme

Sabato 4 Maggio alle 21, nella cornice del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, appuntamento con lo spettacolo "I Mezzalira - Panni sporchi fritti in casa". Una spirale di imprevisti e accadimenti infausti porterà la famiglia Mezzalira, protagonista della rappresentazione teatrale, a trovare un compromesso con il mondo esterno.

"Il canto della dea" a Catanzaro

Per il ciclo "La letteratura civile/2024" andrà in scena al Musmi di Catanzaro domenica 5 maggio alle 17 lo spettacolo "Il canto della dea". Un'occasione che pone al centro dell'attenzione le figure femminili nella tragedia greca.

Paolo Caiazzo a Morano Calabro

Arriverà a Morano Calabro domenica 5 maggio alle 18.30 presso il Teatro Troisi la pièce teatrale "Separati ma non troppo" con Paolo Caiazzo. Una commedia esilarante che si sviluppa partendo dalla narrazione di una situazione drammatica.

Mercatino di antiquariato a Catanzaro

Domenica 5 maggio, all'interno della Galleria Mancuso di Catanzaro, sarà aperto e disponibile al pubblico un mercatino vintage e di antiquariato. Dalle 8 alle 13 sarà per tutti i presenti una vera e propria caccia all'affare.