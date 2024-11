Due giorni dedicati al gioco e alla game culture: a Rende arriva la prima edizione del Cosenza Game Fest. La convention, che si propone come punto di riferimento per gli appassionati di giochi di tutto il Sud Italia, si terrà al Parco Acquatico Santa Chiara nel weekend in arrivo.

Un’occasione speciale e imperdibile per gli appassionati, che potranno sbizzarrirsi tra giochi da tavolo, Tcg (Trading Card Games) e videogiochi. Da Dragonball a Yu-Gi-Oh, passando per Pokemon, One Piece e Tekken, l’evento riunirà (in tutte le loro forme) i protagonisti ludici più popolari e di successo.

Diversi anche gli ospiti in arrivo. Sabato 16 toccherà prima all’intervento di Federico Maggiore e Francesco Liotta dello studio di produzione italiano Cinic Games, poi all’attesissimo Dario Moccia. Il famoso streamer e art director affronterà insieme a Jessica Armanetti – content contributor per Multiplayer.it e conduttrice televisiva di “Crossover Universo Nerd” - l’evoluzione dei giochi che ci hanno accompagnati fin da bambini.

Domenica 17 sarà, invece, la volta di Carolina Guidetti che, in qualità di campionessa italiana, si soffermerà sul Cubo di Rubik e condividerà alcuni segreti sulla sua risoluzione. Non solo: sarà anche l’occasione per celebrare i 30 anni di PlayStation con Shasam e Cristina Bessi e per addentrarsi nel mondo del cosplay, nuovamente con Armanetti.

Da non perdere, infine, le diverse esposizioni e i panel che addobberanno la location – come la mostra “Virtual Photography Frame the Game” di Diego Lorenzi sull’estetica nel mondo videoludico.

I game addicted, dunque, si possono preparare: li aspetta un evento memorabile. Per maggiori informazioni sul programma e sulle attività della due giorni ludica seguire i canali social del Cosenza Game Fest.