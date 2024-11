Tutto pronto per il Cirò wine festival, l'evento dedicato ai vini della più significativa e storica denominazione della Calabria. L'appuntamento – in programma il 10 agosto – è organizzato dal “Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Cirò Doc e Melissa Doc” e ha lo scopo di focalizzare l'attenzione sull'areale vitivinicolo calabrese più conosciuto al mondo, valorizzarne il territorio, il lavoro dei produttori e dei viticoltori.

Cirò wine festival

Un ricco programma con degustazioni guidate da giornalisti enogastronomici, wine tour nelle aziende, cene a tema e banchi di assaggio, pensato per gli appassionati winelovers, i tanti turisti che accoglie la costa jonica e gli operatori, per approfondire sul campo la denominazione tra le più antiche d’Italia.

Il 9 agosto a Cirò presso Palazzo Zito - Museo di Lilio ci saranno 2 momenti di approfondimento con le degustazioni guidate dai giornalisti/degustatori Luca Grippo, sommelier e wine consultant, che guiderà il pubblico alla scoperta dei vini bianchi e rosati del territorio e Pasquale Porcelli, coordinatore della guida Prosit, dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino, che condurrà un approfondimento sul Cirò Rosso Doc.

Grande evento finale a Madonna di Mare, nello spazio dei Mercati Saraceni, il 10 agosto con la degustazione aperta al pubblico alla quale prenderanno parte oltre 25 aziende aderenti al Consorzio di Tutela dei Vini Cirò e Melissa e la festa finale con il concerto del gruppo Folkatomik. L'edizione 2022, che riporta l'evento a stretto contatto con il pubblico dopo i due anni di pandemia, si arricchisce anche di una serie di iniziative collaterali - denominati cwf off - che dal 1 all'8 agosto contamineranno il territorio: eventi nelle cantine, aperitivi in vigna e cene a tema nei ristoranti del territorio, utili per coinvolgere sempre più pubblico e turisti.

Programma

1-8 agosto CWF.OFF

eventi nelle cantine, aperitivi in vigna e cene a tema nei ristoranti del territorio (Area Cirò Doc)

9 agosto Degustazioni

guidate da giornalisti enogastronomici (Cirò)

10 agosto Banchi di assaggio

con le aziende del Consorzio e concerto finale con i Folkatomik, Mercati Saraceni - Cirò Marina