Estate 2025, arriverà in Calabria il fenomeno Anna Pepe. Due le tappe calabresi inserite nel tour estivo “Anna VB Summer Tour 2025” che prevede quattordici concerti in giro per l’Italia. La rapper ventunenne di La Spezia sarà lunedì 4 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante e il giorno successivo al Roccella Summer Festival 2025 di Roccella Jonica.

L’artista femminile più ascoltata in Italia e con più copie vendute del 2024, 7 miliardi e mezzo di stream , 41 Dischi di platino e 9 Dischi d’oro è amatissima tra i teenager ed ha annunciato “Anna VB Summer Tour 2025” su Instagram dove ha oltre 2 milioni di follower: «Ci vediamo ovunque, fatemi sapere se manca qualche tappa che vedo di rimediare». Dall’apertura ufficiale ieri alle 14 già moltissimi i tagliandi veduti.

Anna è risultata l’artista femminile con più copie vendute del 2024 per la classifica Fimi/GFK. “Vera Baddie” (certificato triplo disco di platino) è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione durante l’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna. Anna, inoltre, è l’artista femminile con più certificazioni Fimi del 2024 con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate. L’artista è stata premiata da Billboard Italia come “Donna dell’Anno” e il 29 marzo sarà ai “Billboard Women In Music Awards” a Los Angeles accanto alle più grandi star internazionali per ricevere il premio “Global Woman of the Year - Italy”.