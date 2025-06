Torna a Roccella Jonica il Festival dell’Argomento a Piacere, un evento culturale che mette al centro la narrazione libera, le passioni personali e i punti di vista originali. L’appuntamento è dal 13 al 15 giugno 2025 in largo Colonne Rita Levi Montalcini, con sei incontri pensati per stimolare la curiosità del pubblico attraverso storie, libri, musica e conversazioni sorprendenti. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.

A Roccella prima edizione del festival organizzato da Tommaso Labate

A fare da filo conduttore tra le serate sarà il giornalista e conduttore Tommaso Labate, ideatore della rassegna, già volto noto della televisione e della carta stampata, che guiderà gli incontri con il suo stile diretto e coinvolgente. Ogni ospite sarà protagonista di un momento pensato per raccontare sé stesso attraverso ciò che più ama: libri, viaggi, musica, ricordi.

Tra letteratura e attualità: Aprile e Ciabatti aprono il festival

La prima serata vedrà protagoniste Marianna Aprile e Teresa Ciabatti, autrici capaci di leggere il presente con lucidità e ironia. Sarà un confronto tra due sguardi differenti ma complementari, che metteranno al centro i loro ultimi libri, la condizione femminile, il racconto generazionale e il ruolo della memoria.

Federico Buffa e Walter Veltroni tra sport, viaggi e storia

Il secondo giorno sarà dedicato ai racconti di viaggio e al valore dello storytelling. Federico Buffa, volto noto del giornalismo sportivo e teatrale, guiderà il pubblico in un itinerario narrativo tra le Americhe, tra sport e cultura. A seguire, Walter Veltroni porterà i presenti negli anni ’60, con una riflessione tra passato e presente, ricordi personali e trasformazioni collettive.

Gran finale con Diego Bianchi e Neri Marcoré: musica e parole

Il festival si chiuderà con due ospiti amati dal grande pubblico: Diego Bianchi, in arte Zoro, e Neri Marcoré, attore e musicista. Due incontri musicali informali e imprevedibili, in cui parole e canzoni si fonderanno per raccontare emozioni, politica e vita quotidiana. Un modo originale e autentico per chiudere un festival che fa della libertà di espressione il suo cuore pulsante e che, dopo l’edizione zero dello scorso anno, torna con un parterre ricco di ospiti e incontri che riempiranno il centro di Roccella Jonica.