Da festival nel cuore delle città ma immersi nella natura, a luoghi meravigliosi con antichi ruderi, senza dimenticare il mare, le escursioni e la bellezza dei centri storici.

Anche per questo fine settimana tanti eventi per tutti i gusti, fatti di musica, arte, dibattiti e passeggiate, da fare di giorno ma anche di notte sotto le stelle, per innamorarsi ancora di più della Calabria.

A Lamezia il concerto di Guè Pequeno

Se quello che fa per voi è passare un sabato sera all’insegna della musica e del divertimento a ritmo di hip hop, domani 9 luglio non potete perdere la serata con il rapper Gué Pequeno, che con Dj Ty1 andranno in scena alla Discoteca 747, in località Persicara a Lamezia Terme.

L’evento, organizzato in collaborazione con il CoolBay di Gizzeria, diventato tra le discoteche più seguite, Baltimora, Vibra Events e CD Eventi, è uno dei più attesi di questo mese data la notorietà di Gué Pequeno, nato e cresciuto professionalmente con i Club Dogo, cantante e produttore discografico, figura storica dell’hip hop.

All’Unical Calabria in fiore per parlare della canapicoltura

Sarà ospitata presso l'edificio polifunzionale dell'Università della Calabria, in un’oasi naturale collocata nel cuore dell’area urbana di Cosenza-Rende, Calabria in fiore, festival che punta alla riscoperta e valorizzazione della canapicoltura in Calabria attraverso l’arte e la scienza. Articolato in incontri, dibattiti, lezioni con esperti e docenti, laboratori artigianali, eventi artistici, e una fiera di produttori, l’evento è organizzato da Entropia APS, in collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell'Unical e il patrocinio gratuito del Comune di Rende, da domani 8 luglio fino a domenica 10.

Dalla presentazione del libro “Mamma mi faccio le canne” con l’autrice Antonella Soldo, presso il DAM, Dipartimento Autogestito Multimediale, al concerto di Krikka Reggae presso l’anfiteatro, e l’ormai noto Unicalternative party, della prima serata; nella seconda si parlerà invece di Cannabis terapeutica e diritto alla salute, durante la tavola rotornda prevista per le 18:00, in cui saranno previsti interventi, tra gli altri, anche di docenti Unical, come durante la prima giornata.

Dalle 22:00 in concerto Jovine, special guest Andrea Tartaglia, open Arma & Calabria All Stars, e a seguire Yayong & Buzzy DJ Set.

Per l’ultima giornata la tavola rotonda prevede “Oro verde: passato, presente e futuro della canapa industriale”, che inizierà alle 11 presso il DAM, seguito dal pranzo calabronipponico a cura di Aiko Otomo e Giulia Secreti. Presente anche la mostra “Una pianta, tanti nomi, mille usi” a cura di M. Muoio e D. Grazioso.

Aghia Sophia Festival nella cornice dell’abbazia di Corazzo

Musica, filosofia, teatro, letteratura, natura, storia, arte, archeologia, enogastronomia territoriale. Tutto questo è “Aghia Sophia Fest 2” il festival organizzato da Il filo di Sophia che si svolgerà nel week end di sabato 9 e domenica 10 luglio.

A fare da cornice la meravigliosa Abbazia di Corazzo, nei pressi di Carlopoli, proprio nel cuore del Reventino, che rafforzerà il legame tra paesaggio, arte e filosofia, tra dibattiti, incontri e performance musicali.

Nella prima giornata, che inizierà alle 18:00 con apertura porte alle 17:00, si partirà con una passeggiata fra i ruderi con l’archeologa Claudia Coppola, e proseguirà con il talk bio-filosofico di Giovanni Truppi e Dario Brunori. Non mancherà il teatro: alle 21:00 lo spettacolo emozionale dei Fratelli Carchidi, con “Amanda, colei che deve essere amata”, che passerà la parola al live di L’Ennesimo, seguito da Arvur, per terminare con Giovanni Truppi live e incursioni di Dario Brunori. A terminare la prima serata dj set di Fabio Nirta.

Domenica 10 si inizierà già in mattinata con escursioni naturalistiche, laboratori creativi, mostre, installazioni sonore, mentre dalle 12:00 e per otto ore si alternerà la musica di Tracey, gruppo transdisciplinare internazionale, con Lino Pugliese, Roberto VaglioLise, Ab Ru, Brizza, e Giorgio Oniani (Creatures, London).

A fare da sfondo a Antigone, piccola festa di filosofia tra i boschi, la natura incontaminata intorno all’abbazia, che vedrà intervenire Vincenzo Santarcangelo, Nadia Castiglione, Giuseppe Bornino e Armando Canzonieri, a partire dalle 14:00.

Alle 20:30 gli anni di Bruno, reading musicato con Emidio Clementi e Ignacio Nistic.

All’Ex Convento di Belmonte Calabro performance musicale al tramonto

Se per terminare il week end cercate una location suggestiva, circondata dalla natura e dove godere di una performance musicale al tramonto unica, non potete perdervi l’evento all’Ex Convento.

A due passi dal centro storico di Belmonte Calabro, presso l’Ex Convento, spazio che progetta, organizza e sostiene produzioni teatrali, residenze creative, rassegne, feste di comunità e progetti didattici, verrà presentato ufficialmente per la prima volta “A ‘sta frinesta”, ultimo lavoro discografico del duo Federica Greco e Paolo Presta.

Il lavoro prende spunto da alcuni canti raccolti da ricercatori in diverse aree della regione, e riarrangiati dai due musicisti calabresi secondo una propria idea musicale, modificati dal punto di vista ritmico, armonico e melodico.

Le mura risonanti della chiesa dell’Ex convento permetteranno di eseguire in acustico i brani, nei quali protagonisti saranno la voce e il tamburello di Federica Greco, e l’organetto diatonico e la voce di Paolo Presta.

La chiesa, circondata dalla natura, insieme alla musica e allo scorcio sul mare al tramonto, regaleranno suggestioni e sensazioni uniche a coloro che avranno il piacere di ascoltare e prendere parte alla performance, a partire dalle 19:30.

Scilla Night&Day: notturna sul sentiero e in barca sulla Costa Viola

Dal suggestivo panorama di montagna della sera, alla bellezza della Costa Viola da vedere a bordo di una barca.

L’escursione organizzata con partenza da Scilla, nella frazione di Melia, avrà inizio sabato 9 luglio, all’orario del tramonto, e farà la sua prima tappa in località Chianittu, dove sarà allestito il campo dove fermarsi per il pernottamento. Circondati dalla natura e lontano da ogni forma di inquinamento, si consumerà una cena al sacco tutti insieme godendo della pace e del relax delle vette.

Dopo aver passato la notte nel cuore verde della località in cima a Scilla, circondati dalla macchia mediterranea, ci si rimetterà nuovamente in viaggio, dirigendosi però verso la costa. Ad attendervi troverete il gruppo del Seaside Tour, che vi guiderà tramite una meravigliosa escursione in barca, alla scoperta della bellezza dell’incantevole Costa Viola vista dal mare.

Viaggio in natura, monti e mare tra il Pollino e la Riviera dei Cedri

Se siete indecisi se andare al mare, in montagna, godere della tranquillità di un parco, o fare trekking, perché dover per forza scegliere?

Un tour di due giorni compreso di pernottamento, vi guiderà alla scoperta dei luoghi più belli della Calabria all’insegna della natura e delle forti emozioni.

Dal Parco Nazionale del Pollino alla Riviera dei Cedri, passando per i profumi inconfondibili del Parco della Lavanda a Campotenese nel territorio del Borgo Presepe di Morano Calabro, arrivando alle limpide acque del tratto di costa di San Nicola Arcella, tra l’Arco Magno e l’isola di Dino per un’escursione in barca, fino alla grotta del Romito nel Comune di Papasidero. In più, escursione naturalistica lungo un affluente del fiume Lao e visita con bagno incluso alla cascata.

Itinerario dell'Acqua: viaggio in Treno storico e battello elettrico sul lago Arvo - Estate a Vapore

Un viaggio di altri tempi a bordo del treno storico a vapore delle Ferrovie della Calabria con l'evento dedicato alla scoperta del Lago Arvo, che include un'escursione con il battello elettrico di "Navigare Lorica", comprensiva di trasferimento in Bus a Lorica. Non mancherà sul treno il tradizionale intrattenimento con musica popolare suonata dal vivo. Un esperienza entusiasmante all'insegna della Mobilità Dolce, al quale si potrà aggiungere anche una gustosa esperienza per il palato, prenotando il pranzo a base di ottimi piatti tipici Silani presso i ristoranti convenzionati con l'evento.

Nel pomeriggio, grazie alla speciale convenzione con NAVIGARE LORICA, i viaggiatori del treno potranno godere di una passeggiata lungo le sponde del lago Arvo e del giro in battello elettrico.

A Lago serata musicale prima di Sustaria

E se gli eventi del week end non sono stati sufficienti per non farvi pensare all’afa di questi giorni, e volete concludere in un posto fresco non potete perdervi “Colpo di festa”. In vista di Sustarìa, il festival di teatro e cultura popolare che si svolge ogni anno a Lago, in provincia di Cosenza, ci sarà lunedì 11 luglio, subito dopo la semifinale del torneo Lago Cup, una serata finalizzata alla realizzazione della sua terza edizione.

Ad accogliere l’evento, organizzato dall’associazione che porta lo stesso nome del festival, l’anfiteatro comunale, che offrirà alla comunità momenti di aggregazione all’insegna della valorizzazione del paese, con performance musicali a cura del musicista Gabriele Cupelli, e area food and drink sotto le stelle.

Il tutto a due passi dal suggestivo centro storico, caratterizzato da piccoli vicoli che si intersecano tra loro, ricco di affreschi che descrivono antiche arti e mestieri.