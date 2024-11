A due settimane dall'uscita del nuovo singolo "L’unica cosa che vuoi", brano che sta scalando le classifiche italiane ed è tra i più proposti dalle radio, i Boomdabash hanno annunciato il Summer tour 2023 . Con il loro "The Party Specialists", il gruppo salentino è pronto a far ballare anche la Calabria, in modo particolare Corigliano Rossano. Tra gli appuntamenti estivi dei Boomdabash, infatti, anche la tappa calabrese, il prossimo 4 agosto, sulla costa ionica. Una grande festa a cielo aperto al borgo marinaro di Schiavonea, per il Co.Ro. Music Fest.

Biggie Bash, una delle voci del gruppo, annuncia così questa avventura live: «Sarà uno show pieno di sorprese, sarà impossibile restare fermi!. Due ore di musica a ritmi serratissimi per un viaggio nel tempo lungo vent’anni con cui ripercorrere tutti i nostri più grandi successi e le canzoni più iconiche».

Il Summer Tour 2023 - The Party Specialists segna il grande ritorno live di Biggie Bash (voce), Payà (voce), Dj Blazon e Mr. Ketra (beatmaker), una delle band italiane più apprezzate e acclamate della scena contemporanea con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube.