Al via la quarta edizione di “A farla amare comincia tu”, la rassegna musicale e culturale inserita nel cartellone di eventi del Comune di Catanzaro "Finalmente Natale" e ideata e diretta da Antonio Pascuzzo, che animerà le festività natalizie della città di Catanzaro con concerti ed eventi tra il 22 e il 30 dicembre. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Fiorita, ha scelto di puntare nuovamente sul format di Vivodimusica per colorare il Natale dei catanzaresi con l’obiettivo di riportare la musica e lo stupore nel cuore del centro storico, per riscoprirne la bellezza e creare momenti di vera condivisione.

Al via domani venerdì 22 dicembre con gli OttoPiù Marching Band, che imperverseranno per il centro storico, dalle 18 alle 22, accompagnando i catanzaresi tra le vetrine a ritmo di funky e balkan; sabato 23 dicembre la musica sarà nel cuore della movida, in piazza La Russa, con il concerto alle ore 22 dei CiaoRino, non una cover band di Rino Gaetano, ma quella che con uno storico concerto nel 1998 al Verano in onore del grande cantautore ha saputo generare l’interesse verso l’artista, con migliaia di concerti entusiasmanti in tutta Italia.

Il 26 dicembre sarà riproposto a Palazzo de Nobili lo spettacolo “Non ti ho mai baciato” interpretato da Claudia Olivadese, scritto da Franco Corapi e diretto da Vincenzo Lazzaro ed ispirato alla storia di Rachele De Nobili e Saverio Marincola. Alle 22.30 all’Oratorio del Carmine la giovanissima musicista e cantautrice napoletana Alessandra Tumolillo.

Il 27 dicembre, alle 18 nella sala Concerti di Palazzo De Nobili, sarà il turno di Hoodoo Doctors & The Kazoompet Machine per un viaggio alla riscoperta della storia del blues ‘ante litteram’ tra kazoo, banjo, mandolino e stompbox. Giovedì 28 dicembre, alle 18, l’Oratorio della Chiesa del Carmine ospiterà l’unica data italiana dell’artista portoghese Lula Pena, un appuntamento prezioso e suggestivo con una regina del fado.

Mentre alle 22 nella chiesa di San Giovanni Battista, andrà in scena “Diventerò me stesso - il racconto”, un dialogo intimo fra musica e parole, tra Ron - l’autore di straordinarie perle della canzone italiana - e il giornalista Cosimo Damiano Damato. Venerdì 29 Villa Margherita sarà il teatro di un nuovo format per i bambini e le famiglie: “I Figli e le Stelle”. Dalle ore 10 ad accogliere i visitatori vi sarà, a cura di Teatro Necessario di Parma, la Dinamica del Controvento, un carosello musicale, un pianoforte che gira a mezzaria, sospinto dalla melodia di alcuni celebri brani. Inoltre, le ragazze del Teatro di MU - Scuola di Teatro “Enzo Corea″ metteranno in scena alcune delle fiabe più conosciute e amate dai più piccoli. A cura dell'associazione DiverCity sarà organizzata inoltre la “Caccia al tesoro”. La serata si concluderà con il concerto di Alan Sorrenti.

La rassegna si concluderà il 30 dicembre con la seconda edizione della Nakalaika, la processione serale che ha l’ambizione di diventare un appuntamento fisso del Natale catanzarese. La partenza sarà dal Complesso monumentale del San Giovanni e, a sorpresa, durante il percorso, tra i vicoli del centro storico, si esibiranno Eman, Enzo Colacino, Antonio Pascuzzo, Claudia Olivadese, Ivan Colacino chiudendo in Villa Margherita con i Neri per Caso.

Il programma

Venerdì 22 dicembre

ore 18:00/22:00 | C.so Mazzini

Ottopiù Marching Band

Sabato 23 dicembre

ore 22:00 | Piazzetta La Russa

CiaoRino Tribute Band di Rino Gaetano

Martedì 26 dicembre

ore 17:00 replica 19:00 | Palazzo De Nobili

“Non ti ho mai baciato”

ore 22:30 | Oratorio del Carmine

Alessandra Tumolillo in concerto

Mercoledì 27 dicembre

ore 18:00 | Sala Concerti Comune

Hoodoo Doctors & The Kazoompet Machine

Giovedì 28 dicembre

ore 18:00 | Oratorio del Carmine

Lula Pena in concerto - Unica data in Italia

ore 22:00 | Chiesa di San Giovanni Battista

Recital “Diventerò me stesso” con Ron & Cosimo Damiano Damato

Venerdì 29 dicembre

dalle ore 10:00 | Villa Margherita

I Figli e le Stelle

La Dinamica del Controvento con il Teatro Necessario

Le fiabe de Le Ragazze del Teatro di MU - Scuola di Teatro “Enzo Corea”

Caccia al Tesoro by DiverCity

Ottopiù Marching Band

ore 21:00 Alan Sorrenti in concerto

Sabato 30 dicembre

dalle ore 10:00 | Villa Margherita

La Dinamica del Controvento con il Teatro Necessario

Le fiabe de Le Ragazze del Teatro di MU - Scuola di Teatro “Enzo Corea”

ore 18:00 | Raduno presso le terrazze del Complesso monumentale del San Giovanni

Nakalaika

con Eman/Pascouche, Claudia Olivadese, Enzo Colacino alias Giangurgolo, Ivan Colacino, Ottopiù Marching Band

ore 21:00 | Villa Margherita

Neri per Caso