Tanti gli appuntamenti in giro per la nostra regione tra sagre e iniziative enogastronomiche, senza tralasciare concerti e spettacoli d'autore

Agenda in mano, il rischio di annoiarsi è quasi pari allo zero. Anche questo fine settimana in Calabria si presenta ricco di eventi ed iniziative da vivere fino in fondo. Musica, teatro e gastronomia sono i protagonisti principali dell'ultimo weekend di ottobre. Ecco alcuni degli appuntamenti più interessanti in programma in questi giorni nelle cinque province calabresi.

Festival della Castanicoltura a Fagnano Castello

Giunge alla 38esima edizione il Festival della Castanicoltura di Fagnano Castello, in provincia si Cosenza. L'evento in programma dal 27 al 29 ottobre prevede l'allestimento e l'apertura al pubblico della Fiera dell'artigianato. E poi, stand gastronomici, intrattenimento per tutti e tanta musica. Non mancheranno eventi culturali, conferenze sul castagno e mostre.

Sagra della castagna e del mangiare antico ad Acquaformosa

Appuntamento ad Acquaformosa, nel Cosentino, con la 17esima edizione della Sagra della Castagna e del mangiare antico. L'evento, promosso dall'amministrazione comunale, si svolgerà nei giorni 28 e 29 ottobre. L'obiettivo della manifestazione è quello di valorizzare le tradizioni storiche, culturali e gastronomiche della comunità arbëreshë di Acquaformosa situata nel Parco nazionale del Pollino.

Ottobrata Sidernese

Una buona occasione per riscoprire i sapori, i colori, i profumi e le tradizioni della stagione autunnale. L'ottobrata sidernese si propone, nelle giornate del 28 e del 29 ottobre, di valorizzare il territorio del borgo antico di Siderno superiore attraverso iniziative culturali, stand gastronomici con prodotti tipici locali, bancarelle di artigianato, spettacoli folkloristici e momenti di intrattenimento.

Tra gli appuntamenti da non perdere: lo spettacolo "Menefotto" con Rocco Barbaro alle ore 22 di sabato 28 presso l'anfiteatro ed il concerto di Peppe Voltarelli alle ore 22 di domenica 29 ottobre.

Festa del Pane a Rogliano

Giunge alla quinta edizione la Festa del Pane di Rogliano. L'evento, in programma tra i vicoli e le piazze del centro storico del comune del Cosentino nei giorni 28 e 29 ottobre, consentirà di ripercorrere l'evoluzione dei processi, degli strumenti e delle tecniche di panificazione. Ad arricchire l'iniziativa si terranno inoltre laboratori didattici, degustazioni, esposizioni, momenti di animazione per i più piccoli, concerti e dibattiti.

Festa del Cioccolato a Cosenza

Quella di quest'anno è l'edizione numero 20. La Festa del Cioccolato torna nella città bruzia per addolcire il fine settimana ed intrannere residenti e visitatori. Fiumi di cioccolato, degustazioni e divertimento sono pronti ad invadere corso Mazzini dal 27 al 29 ottobre. Un weekend che più dolce non si può.

Peppino Mazzotta a Polistena

Si terrà a Polistena, nel Reggino, ed esattamente nell'auditorium comunale venerdì 27 ottobre alle ore 21.30 lo spettacolo teatrale "Radio Argo" di Igor Esposito con Peppino Mazzotta.

Festa del Fungo a Mammola

Tutto pronto a Mammola, nel Reggino, per la 23esima edizione della Festa del Fungo. L'appuntamento con il buon cibo ed i sapori genuini è in programma per sabato 28 e domenica 29 ottobre.

Festa della salsiccia e della patata silana a Taverna

Prelibatezze gastronomiche e panorami pittoreschi. Torna la festa della salsiccia e della patata silana a Villaggio Cutura, nel comune di Taverna. Dalle 11 alle 20 di sabato 28 e dalle 10 alle 17 di domenica 29 ottobre l'appuntamento è con la tradizione, l'enogastronomia, la musica e il folklore.

Machine de Cirque a Catanzaro

Arriva per la prima volta a Catanzaro la compagnia canadese costituita da artisti circensi, acrobati e giocolieri "Machine du Cirque" fondata nel 2013 da Vincent Dubè. Sabato 28 ottobre alle ore 21, nell'ambito del Festival d'Autunno con la direzione artistica di Antonietta Santacroce, il teatro Politeama di Catanzaro ospiterà la "macchina" perfetta tra teatro, danza, musica e poesia.