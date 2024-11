Alla vigilia di Ferragosto si sciolgono le prime riserve sui big che saranno sul palco del Settembre rendese, la più antica manifestazione musicale della Calabria, che vede al timone Alfredo De Luca. Si parte il 14 settembre e le location saranno ancora quattro: la piazza del Metropolis, via Rossini, il centro storico e piazza Santo Sergio. La kermesse, finanziato nell’ambito degli eventi promossi dalla Regione Calabria, manterrà dunque la sua natura “itinerante”.

Il primo nome che vi riveliamo in anteprima si esibirà in chiusura di evento, il 21 settembre, su via Rossini. Sarà la splendida Rose Villain, detta la “regina di Gotham” a incantare il pubblico. L’artista dai capelli blu, reduce dal successo dell’album “Radio Sakura”, in attesa del live show che presenterà nei club ad ottobre, sarà la grande mattatrice della fine dell’estate calabrese.