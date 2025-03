C’è tempo fino al 9 aprile per partecipare. Sette i temi che gli artisti saranno chiamati a scegliere per realizzare il proprio brano: i 21 semifinalisti selezionati si sfideranno a Cosenza a maggio

Music for change sta per tornare: l’11 febbraio 2025 si sono aperte ufficialmente le iscrizioni alla sedicesima edizione del più importante premio musicale europeo a sfondo civile. Sarà possibile iscriversi fino al 9 aprile.

Ecco la giuria casting di quest’anno, i cui voti si andranno a sommare a quelli del voto online (sarà possibile votare dal 10 al 19 aprile) e della giuria alpha/zeta formata da giovani tra i 10 e i 25 anni che faranno richiesta, insieme gli studenti di un circuito di scuole di tutto il territorio nazionale coordinato dall’associazione “Libera contro le mafie” del settore Scuola&Formazione.

Taketo Gohara - Produttore discografico, arrangiatore, compositore e sound designer. Dopo il liceo inizia a lavorare ai Metropolis Recording Studios. Lavora anche come traduttore di fumetti manga per alcune case editrici. Nel 2001 entra nelle Officine Meccaniche, studio di registrazione di Mauro Pagani. Qui, come primo lavoro, cura il disco Domani, ma fu poi con Vinicio Capossela che nacque un vero e proprio sodalizio artistico/produttivo che ebbe inizio con l’album Ovunque proteggi.

Nel corso della sua carriera ha lavorato come produttore, arrangiatore e tecnico del suono con vari gruppi e artisti italiani tra cui Vinicio Capossela, Brunori Sas, Elisa, Biagio Antonacci, Davide Van De Sfroos, Dardust, Motta, Vasco Brondi, Giovanni Caccamo, Renzo Rubino, Remo Anzovino, Cesare Picco, Ministri, Negramaro e Verdena.

Come compositore ha creato negli anni diverse musiche per installazioni d’arte, balletti e pubblicità. Nell’ambito cinematografico è specializzato come sound designer e ha all’attivo più di 30 film come mixatore di colonne sonore in Surround. Insegna Sound Design all’Istituto Europeo di Design e al Centro Professione Musica di Milano.

Francesca Delogu - Giornalista di moda, esperta di tendenze culturali, musicista, autrice, scrittrice, TEDx speaker. Qualcuno l’ha definita “manager delle idee”.

Scrive per molte testate, tra cui Vanity Fair, Amica e Mff Magazine for Fashion, per cui firma in tutti i numeri “Stylophonica”, editoriale che incrocia moda, culture contemporanee e musica. Ha lavorato come giornalista professionista in molte redazioni, fra cui D - La Repubblica delle Donne, Flair e Grazia. Dal 2013 ha diretto per otto anni il magazine Cosmopolitan, gestendo la redazione “come una rock band”.

Globetrotter e polistrumentista (ha studiato pianoforte al Conservatorio, suona il basso elettrico in una band e sta prendendo lezioni di tromba).

Nel 2022 è uscito il suo libro “Il mio analista è un basso elettrico. Ispirazioni ribelli fra moda, giornalismo e musica” (Do it Human). Definisce la sua vita “un caos punk” e non sa ancora che cosa vorrà fare da grande.

Marialuisa Rovetta - Responsabile Comunicazione Milano Music Week & co founder e direttrice creativa di Butik Impresa Sociale. Co-fondatrice dell’impresa sociale. Laureata in Design degli Interni con master in Lighting Design. Ha lavorato per otto anni nell’ambito del design, grafica e comunicazione, svolgendo negli ultimi sette anni l’attività di responsabile comunicazione, ufficio stampa e PR / marketing per festival ed eventi culturali. All’interno di Butik si occupa della visione creativa dei progetti, curandone tutti gli aspetti della comunicazione e promozione, gestendo, inoltre, collaboratori esterni, partner e brand. Ha partecipato in rappresentanza di Butik, unica realtà italiana invitata, alla quarta edizione globale della Music Tourism Convention a Liverpool nel Settembre 2019. Dal 2024 coordina il team di comunicazione della Milano Music Week di cui Butik è l’ente organizzatore.

Parallelamente all’attività professionale, è socia attiva dell’Associazione Libera Contro Le Mafie e svolge attività di testimonianza poiché familiare di vittima di mafia.

Michele Monina - Il critico più critico della musica italiana. Fuori dagli schemi, ha sempre raccontato il suo punto di vista, senza preoccuparsi delle conseguenze. Critico musicale, direttore artistico, scrittore, autore televisivo e radiofonico, autore di canzoni. Ha scritto più di 80 libri, e quotidianamente scrive per il web. Insomma la scrittura è il suo pane quotidiano, come anche la musica di cui ha una visione ben chiara. La sua scommessa sono le donne cantautrici.

Gennaro De Rosa - Direttore artistico del premio Music for Change; presidente di Musica contro le mafie Aps; musicista e produttore (già con 99 Posse, Ornella Vanoni, Peppe Voltarelli, il Parto delle Nuvole Pesanti ed altri); autore e curatore di libri musicali; autore di musiche per cinema e teatro; Ceo della label Musa Factory; ceo e direttore creativo di On Mag Promotion; ceo Edizioni Emmekappa; autore di numerosi format audiovisivi; coordinatore di progetti educativi e di formazione; coordinatore di residenze artistiche europee; direttore artistico e di produzione di decine di festival musicali e multidisciplinari nazionali e internazionali.



Modalità di iscrizione ai casting

Le iscrizioni sono aperte a tutte le artiste e gli artisti europei dai 16 anni in su. Nella prima fase si potranno presentare brani già pubblicati, che rappresentino lo stile autoriale e compositivo dell’artista. Sarà necessario comunque, in fase di iscrizione, esprimere la propria preferenza su uno dei temi sociali selezionati da Music For Change, sui quali verterà l’inedito che gareggerà al premio.

I 7 temi sui quali gli artisti saranno chiamati a scegliere per realizzare il proprio brano sono: Cittadinanza digitale e cyber-risk, Resistenze e democrazia, Parità di genere e diritti Lgbtq+, Lavoro e dignità, Ambiente ed ecologia, Disuguaglianze e marginalità sociale, Migrazioni e popoli.

Saranno selezionati 21 semifinalisti che si sfideranno a Cosenza il 23 e 24 maggio nella fase “Stay or Go”, davanti a una commissione artistica che sceglierà 7 finalisti; questi ultimi vivranno l’esperienza del “Sound Village”, una residenza artistica sempre a Cosenza che si terrà dal 25 al 31 maggio 2025.

I finalisti comporranno, con l’ausilio di coach, esperti, tutor, producer e autori, i brani che presenteranno per la prima volta al pubblico nella finale del 10 ottobre 2025 presso il Teatro Rendano della città di Cosenza.