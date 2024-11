VIDEO| Il proprietario Danilo Grandinetti organizza corsi di formazione in quattro lezioni dalle buone norme in cucina fino ai diversi tagli di carne e la cottura

Una Griglieria dove mangi ma fai anche il macellaio. A Cosenza nasce la prima griglieria, che non offre solo qualità della carne e servizio, ma ti fa vivere anche l’esperienza e la cultura da vero macellaio e chef, tramite la loro Academy.

Griglierie e Bracerie sono un fiore all’occhiello della ristorazione italiana, soprattutto nella zona della Toscana, ma c’è da dire che la Calabria non è ultima a nessuno, anzi! L’uso della carne, soprattutto agnello e maiale, in Calabria è molto sentita e legata alle tradizioni popolari e contadine, dove vengono realizzare moltissime ricette e piatti tipici.

Tanti imprenditori, anche molto giovani, hanno dato vita negli anni ad attività ristorative dove le degustazioni di carni, sia locali che tagli pregiati internazionali, hanno preso piede. Quello che colpisce sono le diverse tecniche di cottura della carne, la frollatura e stagionatura. Ma a Cosenza, esattamente a Rende, la “Griglia a Vista”, griglieria gestita dal giovane Danilo Grandinetti, si sta facendo strada con diverse iniziative, oltre che offrire una elevata qualità di materia prima ai propri clienti.

La Griglia a Vista Academy nasce dalla richiesta dei clienti «ma come si cucina questa bistecca? A casa non mi viene cosi buona», quindi Danilo ha deciso di creare dei veri corsi di formazione sul mondo della “griglia”, quindi muniti di grembiule personalizzato, coltello e tagliere, si andrà a cucinare insieme agli chef.

Naturalmente non mi sono fatto sfuggire questa occasione! Danilo è un ragazzo solare e accogliente, ci spiega che i corsi si suddividono in 4 lezioni, che parlano delle buone norme in cucina, quindi dalla pulizia, l’uso dei taglieri, l’importanza del frigo e dell’abbattitore, la contaminazione, fino ai diversi tagli di carne e naturalmente la cottura.

Gli allievi sono soprattutto persone amatoriali, quindi dai liberi professionisti che hanno voglia di imparare, casalinghe fino a cuochi che hanno voglia di specializzarsi. Danilo ci mostra ad esempio la cottura perfetta di una picanha, da come è stata frollata e naturalmente il taglio che deve seguire un verso ben preciso. Personalmente preferisco una cottura al sangue, senza olio ed un pizzico di sale.

Infatti devo dire che Danilo sa il fatto suo, un giovane imprenditore con la passione per la griglia e la ristorazione, che ha lanciato una grande idea che unisce gli appassionati. Anche questa è la Calabriavisione.