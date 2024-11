Nei locali di Tokyo il salume calabrese è tra i più scelti come ingredienti da mettere sulla pizza. Il racconto dell'influencer Tommaso Rossi e l'approvazione dei clienti per l'eccellenza gastronomica della nostra regione

Immaginereste mai di arrivare in Giappone e, tra le tante specialità gastronomiche proposte, scoprire che una delle più amate è la 'nduja calabrese? Già, perché il salume spalmabile tipico della provincia di Vibo Valentia è diventata una vera e propria eccellenza della cucina italiana nel paese del Sol Levante, tanto da essere non solo raccontata da influencer, chef e super fotografata sui social, ma è diventato anche un sinonimo di alta qualità a causa di un costo non propriamente accessibile alle nostre latitudini.

La pizza con la 'nduja spopola in Giappone: il racconto dell'influencer italiano Tommaso Rossi

Proprio in Giappone, difficile da immaginare, ma una pizza con la 'nduja può avvicinare al nostro paese. Il racconto ci arriva dall'influencer Tommaso Rossi, toscano Doc che si è trasferito in Giappone qualche anno fa, a Tokyo per l’esattezza, dove si è sposato e ha creato la sua famiglia. Tommaso inizia a sfruttare al meglio le possibilità dei social, raccontando la sua nuova vita e creando la pagina “Tommaso in Giappone” ovvero le storie di un italiano trasferito in Asia. Realizza video e tour per il Giappone, consiglia ai turisti dove andare a mangiare, fa conoscere aspetti nascosti della vita di tutti i giorni: in questo modo la sua popolarità sui social negli anni è cresciuta sempre più, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui Tommaso è diventato un punto di riferimento.

Una particolare molto interessante è la testimonianza di molte pizzerie aperte a Tokyo, gestite anche da italiani, che offrono un ottimo prodotto. Qualche giorno fa Tommaso si è recato presso la pizzeria “Pizza Studio Tamaki” per provare i sapori del Sud Italia, insieme ad un amico italiano. Tramite le storie Instagram, Tommaso racconta di aver ordinato una pizza con mozzarella, salsiccia e nduja, mentre l’amico una marinara con pomodorini, prezzemolo e nduja. Appena arrivate al tavolo i due ragazzi esclamano “molto buona ma un po bruciata". Aspetto invitante delle pizze anche se gli abbinamenti non mi convincono del tutto, ma i due ragazzi assaggiano gli spicchi uno dell’altra, giudicando comunque buono il sapore, il piccante della Nduja si sente anche in Giappone con approvazione di entrambi i giovani e di molti clienti della pizzeria. Tommaso, infatti, ha spiegato che proprio quelle con la 'nduja sono le pizze più apprezzate dai clienti

La pizza con la 'nduja in Giappone: 60 euro per il gusto della Calabria più autentica

Ma quanto sarà stato il conto della cena? In Italia, il costo di una pizza con la 'nduja può variare tra gli otto e i dodici euro: le variabili sono tante, gli ingredienti usati, gli impasti, il posizionamento del locale e tanto altro ancora. In Giappone invece, il costo della cena di Tommaso Rossi è stato di 9820 yen, ovvero 70 euro, oltre alle pizze vanno aggiunte due birre medie alla spina e due caffè espressi, che hanno pagato circa 10 euro. Vuol dire che le due pizze alla Nduja sono costate 60 euro, cioè 30 euro a pizza. «Non è tantissimo considerando i prezzi di Tokyo. Sicuramente una delle pizze più buone che abbia mai provato, proprio grazie alla Nduja che ha dato quella spinta in più». Insomma, se state organizzando un viaggio in Giappone e aveste voglia di Pizza con la nduja, sappiate che la spesa non sarà proprio cosi economica, rapportata alle tasche di noi italiani.