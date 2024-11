In un piccolo borgo arroccato sulle colline della Calabria ionica, un uomo arrivato dal nord Europa sta rivoluzionando il turismo locale. Roger Hol, norvegese, ha trovato la sua nuova casa a Palizzi, un comune di poco più di mille anime in provincia di Reggio Calabria. La sua missione? Far scoprire ai suoi connazionali le bellezze nascoste della Calabria durante la bassa stagione.

Tutto è iniziato quando Roger, stanco della frenesia della vita in una grande città norvegese, decise di prendersi una pausa e viaggiare per l'Italia meridionale. Cercando un luogo autentico, lontano dalle rotte turistiche più battute è arrivato a Palizzi: amore a prima vista. Il paesaggio mozzafiato, il calore della gente, la ricchezza culturale e ha capito subito che aveva trovato il suo posto nel mondo.

Affascinato dalla bellezza selvaggia della costa ionica e dalla ricchezza storica dell'entroterra calabrese, Roger ha deciso di stabilirsi definitivamente a Palizzi. Ma non si è limitato a godersi la sua nuova vita sotto il sole del Mediterraneo. Con lo spirito imprenditoriale tipico dei norvegesi, ha intravisto un'opportunità unica: far conoscere questa terra meravigliosa ai suoi connazionali. Ha notato che molti turisti norvegesi evitano la Calabria nei mesi estivi perché le temperature sono troppo alte per loro, ma la Calabria è splendida tutto l'anno, e la bassa stagione offre un'esperienza ancora più autentica e rilassante. Così, Roger ha creato un sito web dedicato all'organizzazione di viaggi in Calabria per norvegesi durante i mesi meno caldi. Il sito offre pacchetti turistici personalizzati che includono esperienze uniche.

Non si tratta solo di belle spiagge e buon cibo. C'è una ricchezza culturale incredibile, una storia millenaria che si respira in ogni pietra, in ogni tradizione.

La storia di Roger è un esempio perfetto di come l'amore per un luogo, unito all'intraprendenza e alla visione, possa creare opportunità uniche. Dal freddo fiordo norvegese alle calde colline calabresi, Roger ha trovato la sua vocazione nel costruire ponti tra culture, regalando a molti l'opportunità di scoprire la magia nascosta della Calabria.