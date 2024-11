Agli studenti sarà presentata in anteprima la nuova agorà di ristorazione per tutti i visitatori. Appuntamento il 9 maggio alle ore 10

Quali sono le valutazioni tecniche e strategiche sottese alla progettazione ed alla realizzazione di una nuova attività di ristorazione o al restyling di una già esistente? Come si sviluppa lo studio dell’organizzazione interna e del personale? Quali sono le analisi dei flussi, dei target, delle linee produttive e dell’intero ciclo del cibo, dei costi e dei benefici che presuppongono la sostenibilità nel breve, medio e lungo termine di un nuovo ristorante, a servizio ed all’interno di un complesso turistico ampio, con numeri importanti e consolidato? Come si declina e mette in campo l’interior design ed il posizionamento di comunicazione e marketing all’interno di una narrazione esperienziale ormai trentennale? Sono, questi, alcuni dei punti interrogativi che saranno approfonditi e condivisi attraverso la presentazione in anteprima di Olympus – Il pranzo degli dei, la nuova ed innovativa agorà di ristorazione per tutti i visitatori quotidiani di Odissea 2000, lo storico acquapark di Rossano che con la prossima stagione estiva entrerà nel suo trentesimo anno di vita.

Il caso di studi sarà presentato agli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Majorana alle ore 10 di giovedì 9 maggio, nella nuovissima Sala – Bar dell’Istituto Professionale Alberghiero (IPSEOA), in contrada Frasso, nell’area urbana di Rossano.

Saranno due gli approfondimenti di quella che è stata pensata ed organizzata dal management di Odissea 2000 con la direzione del Majorana, come una preziosa ed originale giornata di formazione sul design e sul restyling ma anche di orientamento per gli aspiranti professionisti ed imprenditori di una delle più grandi e la più complessa scuola della regione.

Visione, ricerca ed ispirazioni sottese al progetto restyling dell’area ristoro, self service e pizzeria, saranno approfondite da Simone Andreani, Network e Business Development Manager IFI, esperienza imprenditoriale nata a Pesaro nel 1962 come azienda artigianale per la produzione di banchi bar su misura e oggi, riconosciuta come marchio innovativo e di riferimento nell’arredo per bar, gelaterie, pasticcerie e tutto il settore food e da Matteo Simion, creative Director di CreativeApp design and More che interverrà nello specifico sul tema Il Design per un’esperienza immersiva completa.

Coordinati da Lenin Montesanto, responsabile comunicazione strategica di Odissea 2000, interverranno anche il dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore IIS Majorana Saverio Madera, e per l’AcquaPark Odissea 2000, il direttore Milena Marino. L’incontro sarà impreziosito da un cocktail di stagione e degustazioni identitarie proposte dagli studenti dell’Alberghiero.