Il consigliere comunale del Pd ha presentato una interrogazione urgente al sindaco Costa per chiedere all'amministrazione un segno di attenzione verso le frazioni

In qualità di consigliere comunale ho ritenuto opportuna un'interrogazione urgente, a risposta scritta e orale, indirizzata al sindaco Elio Costa e all'assessore ai lavori pubblici Alessandria per capire le reali intenzioni della stessa amministrazione in merito alla situazione della delegazione comunale di Piscopio. La stessa delegazione risulta infatti essere chiusa dallo scorso 5 ottobre 2014, a causa della caduta di una piccola parte del tetto. Ritengo che in una frazione come quella di Piscopio, dotata ormai da diversi decenni di questa struttura decentrata, questa sia di vitale importanza alla comunità, perché diretta, attraverso il dislocamento dei servizi, ad agevolare i cittadini, che possono in tal modo utilizzare gli uffici del territorio. Inoltre, credo che questo possa essere il segno tangibile della presenza istituzionale dell'ente comunale su un territorio troppo spesso abbandonato dall'amministrazione. Pertanto chiedo a gran voce la riapertura di questo importante presidio comunale, nella speranza che il sindaco non adduca come giustificazione alla impossibilità della riapertura la mancanza dei fondi necessari allo svolgimento dei lavori, in quanto tale semplicistica scusante alle richieste provenienti dai cittadini è totalmente inaccettabile.