L'ironico racconto sulla giornata infernale per i trasporti che ha paralizzato il Paese da Nord a Sud. Tutto per colpa di un chiodo del valore di pochi centesimi

“Un chiodo! “Ha stato” un chiodo”! Dice il ministro dei Trasporti. Il povero ministro dei Trasporti che da quando guida (si fa per dire) il ministero, ne succedono di tutti i colori.

Dice Salvino: il caos dei treni è colpa di un chiodo ficcato in un posto sbagliato, nel momento sbagliato, da un operaio sbagliato, di una ditta privata. Che meraviglia. Potenza di un chiodo.

Centinaia di treni bloccati, migliaia di viaggiatori allo sbando, la stazione Termini nel caos, danni per milioni, l’Italia spaccata in due. Per un chiodo!

Il ministro, visto il caotico evolversi della giornata, scappa via, annulla impegni e riunioni. Ovviamente di farsi vedere in stazione nemmeno per sbaglio.

«“Ha stato” un chiodo», ha detto Salvino, ministro dei Trasporti (per mancanza di prove!). È come se il decollo della navicella spaziale Starliner, in cima a un razzo Atlas V della United Launch Alliance, dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, fosse stato rinviato improvvisamente per colpa di un moscerino. Un minuscolo, insignificante moscerino.

Termini, la più grande e importante stazione ferroviaria d’Italia, paralizzata per decine di ore, con ritardi di 4-5 ore e centinaia di treni cancellati, bloccati e …dispersi, per colpa di un chiodo. Un banalissimo chiodo di una ventina di centesimi ha causato una catastrofe.

Salvini è sfortunato, pover’uomo. Pensate che quando c’era Lui (quell’uomo ridicolo, che parlava in modo ridicolo, gesticolando in modo ridicolo) i treni arrivavano in orario (è una bufala ma facciamo finta).

Ora che c’è lui (l’uomo del Papete) i treni non arrivano affatto. Per colpa di un chiodo fisso del Salvino: “Ma di si crasso error, di tanta notte. Già tu non hai l’eccelsa mente ingombra” scriveva Parini. Ora vai a spiegargli chi era Papini, e soprattutto che non è il figlio di…Papete!

Il capostazione Salvino è furibondo. Urla. Chiede che qualcuno paghi.

“Ha stato il ministro” dice disperato il povero capotreno di Termini. “Cercate il ministro” continuava a urlare il poveretto per tutta la giornata.

«Un chiodo! Ha stato un chiodo. Cercatelo. Il chiodo, e arrestatelo!», dice urlando il ministro del nulla, temporaneamente in fuga in cerca di un chiodo!