Alleati a Roma, avversari in Calabria, il responsabile Pd della Sanità del Mezzogiorno Carlo Guccione e Andrea Gentile, deputato di Fi, si incontreranno in Piazza Parlamento per discutere di garantismo, riforma della giustizia, infrastrutture, sanità, gestione dei fondi del Pnrr. Questi e altri i temi del nuovo talk politico de LaCapitale condotto dal direttore editoriale Alessandro Russo.

Piazza Parlamento andrà in onda giovedì 24 febbraio alle 14 e alle 20, su LaC Tv, canale 19 del DTT, su LaCSat, canale 419 TivùSat, sul canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.