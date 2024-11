«Il Comune sarà attento alle giovani coppie, attraverso la pubblicizzazione e la diffusione delle iniziative nazionali e regionali a sostegno dei nuovi nuclei familiari. Creeremo una rete virtuosa di orientamento e armonizzazione sul territorio tra attori pubblici e privati per la creazione di nuovi servizi alle famiglie». Lo afferma in una nota Sandro Principe, candidato a sindaco di Rende.

L'idea di una rete di agevolazioni

«Pensiamo a specifiche politiche tariffarie per i trasporti, alla certificazione delle aziende riguardo la conciliazione dei tempi famiglia/lavoro. Fare rete per gli esercizi commerciali, le strutture alberghiere e agrituristiche, le associazioni sportive e culturali, significa non solo ragionare in termini di scontistica ma anche di orari, di luoghi ed educazione a modello di famiglia. Proporremo, sulla scia di ciò che già fanno molti comuni italiani, una Carta Famiglia, una tessera gratuita che offre sconti ed agevolazioni alle famiglie numerose presso gli esercizi commerciali che aderiranno. Contestualmente, daremo vita ad una rete in grado di dare garanzie e risposte per i giovani - conclude Principe - che vogliono avere figli ma hanno paura del presente e del futuro».